Viktor Skripnik findet den neuen Werder-Kader gut genug für die Bundesliga. Es seien wichtige Spieler weggegangen, aber auch gute hinzugekommen. Veränderungen im Team schließt er dennoch nicht aus.

Im Trainingslager wird nicht nur hart gearbeitet, sondern auch geredet: Viktor Skripnik (links) und Frank Baumann im Gespräch mit Journalisten. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Der Kader? Sah Mitte Juli selten so aus wie Ende August, wenn die Frist für Sommer-Transfers endet. „Eigentlich ist unser Kader immer noch zu groß“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann, der ihn gern auf einen festen Kern von 24 bis 26 Profis reduzieren würde. Und ist der Werder-Kader nicht nur noch zu groß, sondern auch noch zu schwach, um in der Bundesliga bestehen zu können? Nicht wenige sehen das so. Werder hat immerhin einen starken Spieler wie Jannik Vestergaard verloren. Hat einen starken Abwehrspieler wie Papy Djilobodji verloren und hat auch einen Stürmer wie Anthony Ujah nicht mehr.

Baumanns Antwort ist lang und ausführlich, die Reporter haken immer wieder nach. Aber letztlich ist die Antwort ein Nein. Nein, der Kader ist nicht zu schwach, sagt Baumann, er möchte sich da seinem Vorredner anschließen. Viktor Skripnik, Werders Trainer, hatte eine Viertelstunde zuvor den Reportern gesagt: „Der Kader ist gut genug für die Bundesliga.“

Es seien wichtige Spieler weggegangen, aber auch gute hinzugekommen. Er freue sich auf die Arbeit mit ihnen. Viktor Skripnik ist ein Langzeit-Werderaner, und als Langzeit-Werderaner kennt er das doch nur zu gut: Jedes Jahr sei das so eine Geschichte, sagt Skripnik. Werder würde jedes Jahr gute Spieler verlieren. „Aber wir versuchen das jedes Jahr wieder aufzufangen“, sagt er.

Mehr Cleverness

Skripnik und Baumann finden, dass Werder die sportlichen Verluste bislang besser aufgefangen hat, als es die Öffentlichkeit womöglich wahrnimmt. Sie loben die Erfahrung von Niklas Moisander, die Erfahrung auch von Fallou Diagne, die Entwicklung von Lennart Thy, die Flexibilität von Florian Kainz oder die Schnelligkeit von Johannes Eggestein. „Jetzt gebt den Jungs doch erst mal ‘ne Chance“, sagt Baumann in die Presserunde.

Skripnik verweist darauf, wie akribisch man daran arbeite, das Trainingsprogramm den modernen Anforderungen anzupassen und Faktoren wie Fitness, Regenerationsfähigkeit, Ernährung noch mehr beachte. Und vor allem: Wie man lernen wolle, schlau zu spielen. Schlau spielen, diesen Begriff benutzt Skripnik ziemlich oft. „Clever spielen“, das sagt er auch oft. Baumann verweist in seinen Ausführungen kurz danach erneut darauf, dass der Trainer ja gerade davon gesprochen habe, dass man schlauer und cleverer spielen wolle.

Zum Beispiel habe man bei der Suche nach neuen Innenverteidigern gar nicht so sehr auf die Körpergröße geachtet. Moisander ist nur 1,83 Meter, Diagne 1,85 Meter. Vestergaard und Djilobodji waren deutlich größer. Es gehe aber vor allem um eine gute Organisation und mehr Cleverness. „Da haben sich die Anforderungen ein bisschen verändert im Bereich Innenverteidigung“, sagt Baumann. Skripnik sagt, dass Werder bei Standards demnächst womöglich mehr mit einer Raum- als mit einer Manndeckung operieren werden, dass vielleicht zwei Spieler an die jeweiligen Pfosten gehen werden und vielleicht gar keiner mehr vorne lauern wird.

Trainer und Manager sind zufrieden

Es wird wohl noch mehr als zuvor auch auf ihn, den Trainer, und sein Team ankommen, wie sehr er diese Schlauheit und diese Cleverness seinen Spielern vermitteln kann. Mit den hoch gelobten wie hoch gewachsenen Verteidigern wie Vestergaard und Djilobodji, oder auch wie Mertesacker oder Naldo seien ja auch oft zu viele Gegentore gefallen. Es kommt, um in dieser Argumentation zu bleiben, nicht nur drauf an, welche Spieler da sind, sondern was diese Spieler daraus machen können.

Und dass der Kader, den Trainer und Manager ganz gut finden, sich doch noch verändern könnte, wollen Trainer und Manager nicht verhehlen. „Nein, das ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch was tun“, sagt Baumann. Ein Rechtsverteidiger wird noch gesucht, nachdem Marnon Busch zum Zweitligisten 1860 München verliehen wurde und für die rechte Seite erst mal nur Theo Gebre Selassie zur Verfügung steht.

Kommt noch ein Stürmer?

Kommt noch ein Stürmer? Skripnik sieht erst mal „keinen Handlungsbedarf“, Baumann immerhin vielleicht. Wenn für das System mit zumeist nur einem Stürmer noch ein weiterer Top-Spieler neben Claudio Pizarro geholt würde, „dann könnte es sein, dass er weitgehend nur auf der Bank sitzt“. Eine Verpflichtung müsse halt auch Sinn machen. Auch für den Fall, dass Zlatko Junuzovic geht, soll nicht zwangsläufig ein neuer geholt werden.

Für den Fall, dass doch ein Bedarf ermittelt wird, gebe es dann aber immerhin eine gute Nachricht: Es ist Geld da. Zwar nicht in Hülle und Fülle, aber immerhin. Grob überschlagen, könnten es derzeit rund 15 Millionen Euro sein. Frank Baumann kann hier noch mal ein letztes Nein in die Presserunde werfen. Nein, für etwas anderes als für neue Spieler bräuchte der – derzeit recht üppige – Transferüberschuss nicht verwendet zu werden.