Eljero Elia freut sich mit seinem Mitspieler Aaron Hunt über den sehenswerten Treffer zur 1:0-Führung. (nph)

Bremen. Vorher hatte Eljero Elia so seine Bedenken. Ob es reichen würde für 90 Minuten, ob er fit genug sein würde für ein komplettes Fußballspiel, fragte sich der Holländer. Er, dessen letzter Einsatz über 90 Minuten fast auf den Tag genau ein ganzes Jahr zurücklag und kurioserweise im Marschwegstadion in Oldenburg vonstatten gegangen war, wo er am 30. Juli 2011 mit dem HSV gegen den VfB Oldenburg antrat. Am Abend des 25. Juli 2012 war Eljero Elia an selbiger Stelle erleichtert – nach seinem ersten Einsatz als Bremer Vollzeit-Profi gegen den FC Aberdeen: "Super, keine Krämpfe."

Auch so etwas kann ein Erfolg sein. Der eigentliche Erfolg des Holländers nach gut zwei Wochen Werder aber lautet: Er ist angekommen in der Mannschaft, vielleicht schneller, als der ein oder andere Skeptiker erwartet hatte. Und er forciert mit seiner Art des Fußballspiels die Entwicklung der neuen Bremer Taktik. Es mag einerseits am fußballerischen Grundverständnis des Außenspielers liegen, andererseits hilft das fußballerische Miteinander bei der Eingliederung – speziell mit seinem Nebenmann Aaron Hunt. "Wenn ich mit Aaron spiele", sagt Elia, "dann weiß ich sofort, wann der Ball kommt."

Blindes Verständnis nennt man so etwas oder auch Intuition. Und sie beruht auf Gegenseitigkeit, erklärt Aaron Hunt. "Ich kann ihn gut einschätzen, wenn er eins gegen eins geht", sagt Werders dienstältester Profi. "Dann versuche ich, so schnell es geht, ihn in Position zu bringen. Aber das ist ja auch die Aufgabe von uns Mittelfeldspielern." Was Hunt so sehr nach Alltag auf dem Spielfeld klingen lässt, war in der Vergangenheit allerdings keineswegs selbstverständlich. In den beiden vergangenen Jahren fehlte Hunt häufig der Spielpartner im Mittelfeld, vielleicht manchmal auch nur die Abstimmung mit seinen Nebenleuten. Im neuen System und mit neuen Leuten scheint es für den 25-Jährigen einfacher, seine Möglichkeiten auszuspielen.

Davon profitiert im Angriff auch Nils Petersen. "Ich weiß, dass ich genug Zuspieler habe, um meine Tore zu machen", ist sich Werders Sturmspitze sicher. Wobei auch er Elia hervorhebt: Wenn er so weitermacht, werden wir noch viel Spaß an ihm haben." Sportlich, aber auch menschlich sei Elia eine Bereicherung: "Er verprüht immer gute Laune. Und dass er richtig hungrig ist, das sieht man."

In Oldenburg zum Beispiel war es so. Es war Elia, der wie schon gegen Cottbus in der Vorwoche das einzige Bremer Tor schoss. Und er schoss es, weil er aufmerksam und konzentriert spielte: Als die Schotten einen laschen Rückpass auf ihren Torwart Jason Brown spielten, sprintete Elia dazwischen, umspielte den Keeper und schob ein. "Ich muss scharf sein, ich muss dabei sein", erklärte er anschließend.

Nach der Pause baute Eljero Elia wie die gesamte Mannschaft körperlich ab, was aber angesichts des Stands der Vorbereitung kaum vewundert. Allein die Torausbeute störte die Werder-Profis selbst noch am Tag nach dem insgesamt gelungenen Test. Wie Aaron Hunt: "Wenn man uns was ankreiden kann, dann dass wir nur nein Tor geschossen haben." Nils Petersen ging mit einer grundehrlichen Analyse sogar noch weiter: "Wir müssen die Leistung etwas relativieren. Das war ja kein Hammergegner", gab er zu bedenken – der FC Aberdeen blieb über 90 Minuten harmlos, sein leistungsvermögen entsprach etwa dem deutscher Zweitligisten. Und beim Treffer "haben wir nur vom Fehler der Schotten profitiert – sonst hätten wir vielleicht gar kein Tor gemacht."

Die erste Halbzeit allerdings – da waren sich am Ende alle einig – macht Mut für die weitere Vorbereitung. Denn der Weg, den Werder eingeschlagen hat, scheint der richtige zu sein. Sie spielen wieder, die Grün-Weißen, und das miteinander. Das Spiel wirkt zielgerichteter als in der vergangenen Saison, die Akteure und Mannschaftsteile harmonieren besser. Da macht es auch nichts, wenn noch nicht alle auf dem Stand sind, auf dem sich Eljero Elia und Aaron Hunt bereits sehen. So war Marko Arnautovic, Werders zweiter Mann auf dem Flügel, zwar ständig präsent. Allerdings fehlte ihm mitunter die Entschlossenheit, er legte lieber ab statt zu schießen und wirkte mitunter ratlos, wenn er im gegnerischen Strafraum vor den schottischen Abwehrspielern auftauchte. Dennoch: Der Österreicher war der Bremer mit den meisten Gelegenheiten, traf aber im besten Fall nur das Außennetz. Nicht so schlimm, findet Aaron Hunt: "Marko hat noch Luft nach oben, das ist keine Frage. Aber wir haben ja auch noch Zeit."