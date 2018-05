Auch in seiner zweiten Vorbereitung bei Werder Bremen muss Mehmet Ekici verletzt pausieren. (nph)

Bremen. Während die Kollegen ihr normales Programm abspulten, hat Mehmet Ekici weiterhin an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining gearbeitet.

Unter der Leitung von Athletiktrainer Reinhard Schnittker absolviert Ekici– gemeinsam mit dem Nachwuchsmann Cimo Röcker – sein Reha-Programm. Ekicihofft, dass sein Plan, noch in dieser Woche seine reguläre Trainingsarbeit wieder aufzunehmen, aufgeht: „Wenn nicht am Freitag, dann eben am Samstag.“ (wk.)