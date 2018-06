Bremen. Christian Schulz war eine Ausnahme. Er kam aus Bassum, er war einer von hier. Ausgebildet in den Jugendabteilungen des SV Werder und später als Profi für Grün-Weiß im Einsatz. "Schuuulz", riefen die Fans, wenn der Ball zum Verteidiger rollte, sie verziehen ihm Fehler schon mal eher als anderen.

Hamburg statt Bremen: HSV-Außenverteidiger Dennis Diekmeier (nordphoto)

Die Bundesliga-Klubs wünschen sich solche Ausnahmen. Solche Spieler kosten keine überzogenen Ablösegebühren. Sie können Identität stiften. Sie sind die Anti-Söldner in einem Geschäft, dem eine gewisse Söldnermentalität nicht ganz fremd ist. Die Klubs betreiben einen beträchtlichen Aufwand, damit die talentierten Jungs aus der Region bei ihnen, in ihrem Leistungszentrum landen und nicht bei der Konkurrenz.

Im aktuellen Profi-Kader von Werder Bremen stehen einige Spieler, die Werder selbst ausbildete. Aaron Hunt aus Goslar, Sebastian Mielitz aus Brandenburg, Philipp Bargfrede aus Zeven oder Niclas Füllkrug aus Hannover.

Einer, der fast als Bremer Junge durchgehen könnte und durchaus das Zeug dazu hatte, hier zum Profi zu reifen, am Sonntag aber gegen Werder Bremen antritt, ist Dennis Diekmeier (23). Geboren in Thedinghausen, aufgewachsen in Achim, ausgebildet in Werders Jugendabteilungen. Am Sonntag wird er im 98. Nordderby für den Hamburger SV auflaufen, er ist dort Stammspieler auf der Position des Rechtsverteidigers.

Seine Geschichte ist eine Geschichte darüber, wie schwierig es ist, die eigenen Talente in den eigenen Reihen zu halten. Vor knapp fünf Jahren führten Diekmeier und Werders Jugend-Cheftrainer Thomas Wolter ein Gespräch. "Es war ein sehr langes Gespräch", erinnert sich Diekmeier.

Wolter skizzierte dem jungen Mann den weiteren Weg in Bremen. Werder hatte ihn als 14-Jährigen beim TSV Verden entdeckt, konkurrierende Klubs gab es nicht. "Es hätte geklappt, er hätte hier alle Möglichkeiten gehabt", ist sich Wolter heute sicher. Training bei den Profis, ein längerfristiger Vertrag, erste Einsätze im Weserstadion – das sollte der Weg sein.

Diekmeier hätte nicht, wie auch Schulz einst nicht, alle Werder-Probleme auf der Außenbahn lösen können. Aber er hätte so etwas wie der neue Schuuulz werden können, das wäre schon mal etwas. "Er hat eine ungeheure Schnelligkeit, die würde ich lieber hier sehen als beim HSV", sagt Wolter, der übrigens aus Hamburg stammt.

Diekmeier lehnte ab. Er war gerade von der U-19-EM zurückgekommen. Dort hatte man ihn mit der Fritz-Walter-Medaille für den besten deutschen Turnierspieler behängt. Er hatte zahlreiche Angebote. "Natürlich hat einen das als jungen Spieler gekitzelt", sagt er. In Bremen sei er ja nicht mal in den Kader gekommen. Er wechselte zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg, wurde sofort Stammspieler, stieg mit dem Klub auf. Ein halbes Jahr später wollte ihn schon der potente VfL Wolfsburg verpflichten, für fünf Millionen Euro. Das Wechselgeschäft soll erst 20 Minuten vor Ende der Transferperiode geplatzt sein. Noch ein halbes Jahr später holte ihn der HSV.

"Du bist zu ungeduldig", hatte ihm Wolter damals in Bremen gesagt. "Ich muss sagen, die Jugendarbeit in Bremen war hervorragend, das war eine schöne Zeit", sagt Diekmeier heute. Das mit der Ungeduld würde wirklich stimmen, gibt er zu.

Der Nürnberger Sportdirektor Martin Bader sowie der damalige Club-Trainer Michael Oenning buhlten sehr, auch der Berater riet nicht ab – und der Ungeduldige ging weg von Bremen. "Es war auf jeden Fall der perfekte Schritt", sagt er heute. Er träumt weiter von der Nationalmannschaft, die mit geeigneten Außenverteidigern nicht über die Maßen versorgt ist. Er weiß, dass er dafür vor allem in der Defensive noch besser werden muss, das hatten sie ihm schon bei seiner Verpflichtung in Hamburg gesagt. Mit Matthias Kreuzer, dem Videoanalysten des HSV, würde er so manche Stunde zusammensitzen und sein Spiel sezieren, erzählt er. Er findet, dass er sich defensiv schon gesteigert hat.

Seinen Weg zum Bundesliga-Stammspieler konnten auch zwei ungewöhnliche Verletzungen nicht aufhalten. Durch größere Verletzungen ist schon so manches Talent ausgebremst worden. In Nürnberg musste einmal wegen eines Allergie-Schocks, der heftige Schwellungen auslöste, der Rettungswagen bestellt werden. Diekmeier, Asthmatiker, hatte vor dem Training vergessen, sein Spray zu benutzen. Die Fachleute vermuteten eine im Profifußball höchst seltene Rasenschimmelallergie. In Hamburg wiederum schmerzte irgendwann die Ferse so sehr, dass er kaum noch einen Stollenschuh schnüren konnte, was in seinem Metier ebenfalls sehr ungelegen kommt. In einer ersten Operation wurde an der Ferse ein Nerv entfernt, woraufhin sich der gesamte Fuß entzündete und eine zweite OP erforderlich machte. Diekmeier fiel acht Monate aus.

Trotzdem schaffte er es in Hamburg relativ schnell wieder in die Stammelf. In der Hinrunde der laufenden Saison verpasste er nur ein einziges Spiel, das Nordderby in Bremen, das mit 2:0 für Werder endete. Seine persönliche Nordderby-Bilanz besteht bislang nur aus einer 1:3-Niederlage aus der letzten Saison, als Werder auch in Hamburg siegte. Zumindest in dieser Hinsicht liegt Bremen noch vorn.