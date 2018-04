Bremen. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim haben die Fans des SV Werder Bremen erneut ihre Unterstützung demonstriert. Rund 300 Anhänger der Grün-Weißen feierten ihre Mannschaft am Freitag beim Abschlusstraining.

Die Fans wollen Werder Bremen auch am Sonnabend wieder lautstart unterstützen. (nordphoto)

Die Mitarbeiter des "Iss was" hatten alle Hände voll zu tun. Der kleine Kiosk neben dem Stadionbad bereitet sich gerade auf die anstehende Freiluftsaison vor, und seit gestern ist zumindest schon einmal sicher gestellt, dass die Gäste nicht verdursten müssen, wenn sie der Sommer denn irgendwann mal ins Freibad treiben wird. Das könnte, wenn man dem Wetterbericht glauben mag, zwar noch eine Weile dauern, den ersten erfolgreichen Geschäftstag hatte das "Iss was" in diesem Jahr aber trotzdem schon.

Dazu muss man wissen, dass der kleine Kiosk nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Stadionbad gelegen ist. Auf der anderen Straßenseite, hinter einem zwei Meter hohen Maschendrahtzaun, befindet sich auch noch einer der vielen Trainingsplätze des SV Werder, und genau dort hat der Klub gestern Nachmittag das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim absolviert am heutigen Sonnabend (15.30 Uhr im Liveticker und Liveblog). Das ist so üblich in Bremen, unüblich war eher, wie viele Menschen sich für die Einheit interessiert haben. Rund 300 Bremer waren dem Internetaufruf der Fanvertreter gefolgt und hatten am Platz für eine "ungewöhnliche" Stimmung gesorgt, wie Nils Petersen später sagte.

Der Stürmer war sichtlich beeindruckt von der Unterstützung der Fans. Beim abschließenden Trainingsspielchen hatte es sogar Szenenapplaus für die zuletzt so erfolglosen Profis gegeben, vereinzelt waren auch "Werder, Werder"-Rufe und andere Stadionklassiker zu hören. "Das sind Momente, die man als Fußballprofi einfach mal braucht", sagte Petersen also nach der einstündigen Übungseinheit. "Riesenrespekt an die Fans. Das haben wir so nicht erwartet." Konnten sie ja im Grunde genommen auch gar nicht.

Es ist schon außergewöhnlich, was sich da gerade in Bremen abspielt. Seit zehn Spielen wartet der SV Werder nun schon auf einen Sieg in der Bundesliga, in der Tabelle ist der Klub auf den 14. Platz abgerutscht. Zwei Punkte sind es nur noch bis zum Relegationsplatz, fünf Punkte bis zu Platz 17, der den direkten Abstieg in die zweite Liga bedeuten würde, und der momentan noch an den Gegner aus Hoffenheim vergeben ist. Allein der Blick auf die Tabelle verdeutlicht also, wie wichtig diese Partie heute Nachmittag ist. Gewinnt Werder, ist wenigstens schon einmal der direkte Abstieg vermieden, bei einer Niederlage des FC Augsburg morgen gegen den SC Freiburg wäre sogar der Klassenerhalt greifbar nahe. Verliert Werder aber, wird es richtig eng im Abstiegskampf.

Das Bremer Publikum könnte jetzt in dieser Phase seinen Unmut über die teils schlimmen Vorstellungen der Mannschaft in den vergangenen Wochen äußern, sie könnte den Rauswurf des Trainers oder gleich der gesamten Geschäftsleitung fordern, wie das an anderen Bundesligastandorten üblich ist. In Bremen aber haben sie sich für einen anderen Weg entschieden.

Seit knapp einer Woche demonstrieren Fans und Mannschaft eine bemerkenswerte Geschlossenheit. Am vergangenen Sonnabend, nach dem 0:1 in Leverkusen, wurden Trainer und Spieler noch eine halbe Stunde nach dem Abpfiff gefeiert. Gestern legten die Fans nach und verteilten grüne Zettel, auf denen ein flammender Appell an das grün-weiße Fußballvolk geschrieben stand: "Wir sind gefragt! Wir sind der zwölfte Mann! Lasst uns zeigen, dass unsere Liebe Werder Bremen die besten Fans hat!"

Dieser Zuspruch, sagte Petersen gestern, "tut richtig gut". Er weiß aber auch: "Wir sind jetzt in der Bringschuld." Nach Tagen voller Treueschwüre und Auf-geht’s-Parolen ist die Erwartungshaltung riesig, die Mannschaft muss nicht nur kämpferisch überzeugen, sie muss auch endlich wieder ein Erfolgserlebnis liefern. "Klar, der Druck ist da", sagte Petersen, "aber das ist positiver Druck, den die Fans da aufgebaut haben." Auch Mittelfeldspieler Aaron Hunt ist zuversichtlich, dass die Mannschaft gegen Hoffenheim die richtige Antwort geben wird. "Wir kommen da unten nur als Mannschaft heraus", sagte Hunt, "und das wollen wir jetzt auch zeigen."

Eine wie entfesselt aufspielenden Elf, das war Aaron Hunt noch wichtig, sollen die Fans aber nicht erwarten. "Sie werden keinen Hurra-Fußball sehen", sagte er. Muss ja auch nicht: Ein dreckiger Sieg würde den meisten sicher auch reichen.