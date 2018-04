Alejandro Gálvez. (nordphoto)

Ursprünglich war von einer mehrwöchigen Pause des Spaniers gesprochen worden. Durch den Ausfall Gálvez’ war Neuzugang Papy Djilobodji nur drei Tage nach seiner Ankunft in Bremen schon zu seiner Premiere im Werder-Trikot gekommen.

Eine Rückkehr in die Startelf dürfte für Gálvez nach den starken Eindrücken des Senegalesen äußerst schwierig werden.

An der Seite von Gálvez und Djilobodji mischte am Dienstag auch Milos Veljkovic mit – also mit den Profis. Dabei ist der Serbe mit Schweizer Wurzeln in dieser Rückrunde eigentlich für Einsätze in der Bremer U 23 vorgesehen.

Der 20-Jährige, den Werder im Vorgriff auf den kommenden Sommer verpflichtet hat, gilt im Kader der Grün-Weißen als Perspektivspieler.