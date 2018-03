Tradition spielt eine Rolle für Alejandro Galvez. Werders Tradition. Und so sind die Erwartungen von Werders erstem spanischen Profi, nun ja, sehr ambitioniert.

Neu bei Werder: Alejandro Galvez. Der Innenverteidiger kommt von Rayo Vallecano. (nordphoto)

„Wir müssen wieder dahin zurück, wo Werder früher war“, sagt der 25-Jährige, und was das heißt, schiebt er gleich nach: „Werder hat eine große Geschichte – da sprechen wir von der Europa League oder der Champions League.“

Europa League? Champions League? Das ist eine Ansage, doch so forsch, wie sie klingt, tritt Alejandro Galvez dann aber nicht auf. Eher überlegt wirkt er, selbstbewusst ja, aber nicht überheblich. Als „Kämpfertypen, der immer alles gibt“ charakterisiert sich der Innenverteidiger selbst, auch als „mannschaftsdienlich“. Die Konkurrenz in der Abwehrzentrale allerdings ist groß, fünf Fachkräfte für das Defensivzentrum hat Werder aktuell im Kader. Und – so viel Selbstbewusstsein muss sein – einen Stammplatz wolle er natürlich. Kurz, knapp und konkret ist die Selbstanalyse.

Kurz und knapp waren wohl auch die Überlegungen des Spaniers, als die Bremer Anfrage einging. Der Wechsel von Rayo Vallecano an die Weser war für Galvez schnell beschlossene Sache: „Mir ist ein sehr interessantes sportliches Projekt angeboten worden. Ich habe sofort zugegriffen.“