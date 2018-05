Werders Sportchef Frank Baumann hat die Mannschaft hart kritisiert. (nordphoto)

Das Ende des Kuschelkurses kam abrupt. Mancher Reporter traute seinen Ohren kaum, als Frank Baumann infrage stellte, ob alle Werder-Spieler würdig seien, das Werder-Trikot zu tragen. Der Sportchef sagte diese Worte nach einem Spiel, das eines der schlechtesten Spiele unter Trainer Alexander Nouri gewesen war, aber nicht das einzige schlechte, und zudem das erste schlechte Spiel nach vielen eher guten Spielen. Das Ergebnis war enttäuschend, wie schon in den Wochen zuvor. Entschlossenheit, Leidenschaft, Laufbereitschaft, Mut – all das vermisste Baumann. Er stellte also die Charakterfrage, sagte aber auch, dass all das Werder in den vorigen Partien ausgezeichnet habe. Wenn das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für ihn also ein Ausreißer war und nicht die Regel – warum dann dieser drastische Umschwung in Baumanns Rhetorik?

Vielleicht liegt die Erklärung darin, wie seine Zeit als Manager bisher verlaufen ist. Baumann ist seit seinem Amtsantritt im Mai fast durchgehend damit beschäftigt, Krisen zu moderieren. Die umstrittene Entscheidung, an Trainer Viktor Skripnik festzuhalten, die Baumann nach dem schlechten Saisonstart korrigieren musste. Die Aufs und Abs unter dem neuen Trainer Alexander Nouri. Und nun, da Werder endlich zum Sprung anzusetzen schien: ein weiterer schlechter Start, diesmal in die zweite Hälfte der Saison. Der Relegationsrang, 16 Punkte aus 20 Spielen und die Frage, gegen wen Werder punkten soll, wenn es in Augsburg und zuhause gegen Gladbach nicht klappt, bescheren Baumann das, was er kein zweites Mal in dieser Saison haben wollte: eine Trainerdiskussion.

Junuzovic verteidigt seine Teamkollegen

Noch nach dem 2:3 in Augsburg versuchte Baumann, die Diskussion mittels einer positiven Argumentation kleinzuhalten: gutes Spiel, leider nicht belohnt, zuversichtlich, dass die Punkte kommen werden. Baumann verteidigte Trainer und Mannschaft zugleich. Das ging nach der schwachen Leistung gegen Gladbach nicht mehr – und so ruhig und bedacht, wie Baumann seine drastischen, ja, pathetischen Worte zur Leistung der Mannschaft sprach, drängte sich der Eindruck auf, dass er sie ganz bewusst so drastisch formulierte. Dass er die Mannschaft möglicherweise schärfer kritisierte, als er es eigentlich für angebracht hielt – um irgendwie um eine Diskussion über Nouri herumzukommen.

Zlatko Junuzovic hatte Mühe bei dem Versuch, die Mannschaft zu verteidigen, ohne den Sportchef anzugreifen. „Als Spieler bin ich felsenfest davon überzeugt, dass jeder alles gegeben hat“, sagte er. „Ich glaube aber, dass er das Richtige gesagt hat.“ Wie das zusammengeht? Baumann habe gesagt, dass die Verantwortung bei den Spielern liege, und das sei unstrittig. Die Spieler hat Baumann also schon mal in Erklärungsnot gebracht. Wenn Werder auch in Mainz verliert, könnte er selbst in Erklärungsnot geraten.