Nicht mehr viel Platz auf dem Rasen: Werder hat einen ziemlich großen Kader. (nordphoto)

Es ist nicht besonders voll auf dem Trainingsplatz. Nur eine relativ überschaubare Gruppe übt in diesen Tagen am Weserstadion. In der vergangenen Woche musste die Gruppe gar mit einigen U 23-Spielern aufgefüllt werden, damit es Werders neuem Trainerteam um Alexander Nouri überhaupt möglich war, alle geplanten Spielformen durchzuführen.

In den Zeitungen stehen Artikel über das Verletzungspech, das jetzt auch noch den Torwart Jaroslav Drobny erfasst hat. Claudio Pizarros Comeback muss wieder einmal nach hinten verschoben, Max Kruse, Philipp Bargfrede und Justin Eilers fehlen schon lange. Sie werden auch noch lange fehlen.

Ist damit die Personalsituation, in der Werder Bremen steckt, hinreichend beschrieben? Nicht so ganz. So semioptional es für den neuen Trainer sein mag, dass er wegen diverser Länderspiel-Abstellungen nur mit der halben Mannschaft trainieren und Spielzüge einstudieren kann, so bedauerlich und eine Schwächung es ist, dass wichtige Leistungsträger verletzt ausfallen, so semioptimal ist es auf der anderen Seite, dass so viele Profis im Werder-Kader stehen.

Konkurrenzkampf durch gut gefüllten Kader

Wäre nicht gerade Länderspielpause und wären nicht ein paar Profis verletzt, wäre es sehr voll auf dem Platz. Um nicht zu sagen: zu voll. 35 Profis sind es derzeit im Kader. Ausgeliehene Spieler wie Laszlo Kleinheisler, Leon Guwara, Levent Aycicek oder Marnon Busch sind da noch nicht einmal mitgerechnet. 35 Männer, die sich Woche für Woche Hoffnungen auf eine – auch finanziell lukrative – Nominierung für die Startelf machen. Nur rund die Hälfte wird dann nominiert.

„Wir haben einen richtig guten Konkurrenzkampf“, sagt Fin Bartels. Größer als in der vergangenen Saison sei der. „Da muss man sich ja nur mal unser Personal anschauen“, sagt der Mittelfeldspieler. Er selbst muss sich jetzt im Mittelfeld nicht nur gegen die Konkurrenz von Zlatko Junuzovic, Clemens Fritz, Florian Grillitsch, Philipp Bargfrede, Sambou Yatabaré oder Maximilian Eggestein behaupten.

Werder hat auch noch Serge Gnabry, Max Kruse, Florian Kainz und Thanos Petsos verpflichtet, und zumindest die beiden Ersteren darf man wohl hochkarätige Verpflichtungen nennen. Der zuletzt ausgeliehene Izet Hajrovic kommt noch dazu.

Die Kehrseite des großen Kaders

Mal angenommen, Werder bleibt bei einer Taktik mit einem Stürmer in der Startelf, stehen für die fünf Mittelfeld-Plätze theoretisch zwölf Spieler zur Verfügung. Oder mehr. Auch die nicht mitgezählten Defensivspieler Robert Bauer, Milos Veljkovic und Lukas Fröde haben schon mal im Mittelfeld ausgeholfen. In den anderen Mannschaftsteilen sieht es ähnlich aus.

Bartels sagt: „Wenn alles gut läuft, dann ist das schön, dass du Alternativen hast im Kader.“ Im letzten Bremer Spiel, dem 2:2 in Darmstadt, lag Werder zur Halbzeit 0:1 hinten und hatte eine sehr schlechte Halbzeit gespielt. Nouri brachte neue Leute, die zweite Halbzeit war dann besser. Die späte Wende gegen den VfL Wolfsburg hatten eine Woche zuvor der Eckball des eingewechselten Niklas Schmidt sowie der Treffer des eingewechselten Lennart Thy eingeleitet.

Es gibt aber auch die Kehrseite des großen Kaders. „Du kannst dadurch auch schnell unzufriedene Spieler bekommen“, sagt Bartels. Unzufriedene Spieler waren noch nie gut für den Teamgeist. Und Teamgeist ist ein Faktor, auf den eine Mannschaft wie Werder unbedingt setzen muss im harten Liga-Wettbewerb.

Wohl noch ein bisschen stärker als eine Mannschaft wie der FC Bayern, der deutlich weniger Profis in seinem Kader gelistet hat. Dabei müssen die Bayern viel häufiger spielen als die Bremer, die weniger Nationalspieler haben, keine Europacup-Spiele bestreiten müssen, und seit August auch keine Pokalspiele mehr.

Keine optimale Situation

Bayern-Trainer Carlos Ancelotti hätte – zumindest rein rechnerisch – mehr Zeit als Werder-Coach Alexander Nouri, auf die Spieler individuell einzugehen. Dabei gibt es in München vergleichsweise viel mehr Spieler, die man als fertige Spieler bezeichnen könnte. Der Rede- und Betreuungsbedarf erscheint in Bremen größer, obwohl dafür weniger Zeit zur Verfügung steht.

35 Mann im Kader, das sind circa zehn mehr, als Bundesliga-Trainer für gewöhnlich als sinnvolle Kadergröße angeben. „Die Situation ist nicht optimal, aber wir versuchen, das Beste, daraus zu machen“, räumt Werders Sportchef Frank Baumann ein. Er verweist darauf, dass kurz vor Ablauf der Transferfrist Ende August wegen der Verletzenliste noch einmal ge- und nicht verkauft wurde. Außerdem würde es mit dem U 23-Team eine gute Ebene für Spieler geben, die erst – oder wieder – an die A-Mannschaft herangeführt werden müssen.

Manager-Risiko für Baumann

Die Überfüllung mag diverse Gründe haben, einer hat aber wohl auch mit dem Wechsel des Sportchefs zu tun. Frank Baumann, der auf Thomas Eichin folgte, fand eben erst oder bereits für die neue Saison verpflichtete Profis wie Sambou Yatabaré, Lennart Thy, Justin Eilers und Thanos Petsos vor.

Sie füllten zwar den Kader auf, reichten Baumann aber offenbar nicht, um die gewünschte Schlagkraft zu erreichen. Er justierte nach. Und musste seinerseits das Manager-Risiko eingehen, dass nicht alle Verpflichtungen sofort einschlagen. Verteidiger Fallou Diagne wird seit Wochen nicht eingesetzt. Und der neue Flügelflitzer Florian Kainz, der angeblich mehr als drei Millionen Euro an Ablösesumme gekostet hat? Kam bislang in sechs Liga-Spielen nur einmal zum Zuge. Vor dreieinhalb Wochen. Da wurde er in der 86. Minute eingewechselt.