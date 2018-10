Zlatko Junuzovic war wenigstens ehrlich. Ja, räumte der Österreicher ein, seine Gelbe Karte habe er sich absichtlich eingeheimst.

Es war die fünfte der Saison, damit ist Junuzovic für die Partie gegen die Bayern gesperrt. Allerdings droht ihm nach seinem Eingeständnis nun eine Strafe durch das DFB-Sportgericht.

Clemens Fritz dagegen umging diese Gefahr – er ließ sich beim Gelb-Quiz nicht in die Karten schauen. Auch er muss gegen Bayern zuschauen, nachdem er sich wegen einer Lappalie seine zehnte Verwarnung der Saison abgeholt hatte. Die Szenen in der 71. und 84. Minute erinnerten frappierend an jene Gelb-Sucht, die vor drei Wochen vier Spieler von Darmstadt 98 befallen hatte. Alle wurden verwarnt, waren damit gegen die Bayern gesperrt – und für das dann folgende Spiel gegen Werder wieder spielberechtigt.

Ob er auch den Darmstadt-Trick angewendet habe, wurde Fritz gefragt. „Natürlich nicht!“, sagte der Kapitän – und musste grinsen. Er wurde kurz vor seiner Auswechslung verwarnt, weil er einen Gegner geklammert hatte (71.).

"So ehrlich muss man sein"

Junuzovic wiederum bettelte bei der Ausführung eines Freistoßes um Gelb (84.) – er verzögerte die Ausführung so lange, bis Schiedsrichter Zwayer der Kragen platzte. Der Österreicher sprach nachher von einer geplanten Aktion. „So ehrlich muss man sein. Wir haben im Vorfeld gesagt, dass ich das eventuell auch machen soll. Besser, ich mache es so, als wenn ich jemandem weh tue“, sagte Junuzovic. Nun aber könnte das DFB-Sportgericht aktiv werden und wegen Unsportlichkeit eine Strafe aussprechen.

Viktor Skripnik gefiel das gar nicht. Als er das nach dem Spiel mitbekommen habe, sei er „echt sauer geworden“, sagte der Trainer. Die Mannschaft habe diskutiert, wann man sich am besten die Karte hole. „Glauben Sie mir, dass mein Trainerstab und ich überhaupt nichts davon wussten. Jetzt fehlen uns zwei Leistungsträger in München.“