Werder-Torwart Sebastian Mielitz (dpa)

Bremen. Die offizielle Sprachregelung ging so: Natürlich sei es ungewohnt gewesen, dass Klaus Allofs gefehlt habe. Aber nein, belastet habe der Abgang des Werder-Bosses die Mannschaft nicht, erklärten beinahe alle befragten Profis.

In der Tat wirkte der Bremer Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf nicht wie der Auftritt einer verunsicherten Mannschaft. Werder war eher wild entschlossen. Dass trotzdem ein paar pathetische Worte nach dem Spiel in Richtung Allofs fielen, lag an Marko Arnautovic.

Der Stürmer sagte: "Schaaf und Allofs waren Werder Bremen. Klaus hat auf der Bank gesessen, war in der Kabine dabei, hat auch mal Anweisungen gegeben. Aber Werder ist stark genug, um damit jetzt umzugehen."

Den nettesten Vergleich für die neue Situation bei Werder fand Torwart Sebastian Mielitz. Angesprochen darauf, dass sein Trainer Thomas Schaaf unter der Woche ja schon ein wenig bedrückt gewesen sei, sagte Werders zuletzt starker Torwart: "Das wäre ich doch auch, wenn meine Freundin auf einmal nicht mehr da wäre." (wk)