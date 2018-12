Werder-Stürmer Nils Petersen. (nordphoto)

Bremen. Eigentlich ist Nils Petersen das, was man einen Strafraumspieler nennt. Er spielt in der Spitze und zeichnet sich durch seinen Torinstinkt und überlegten Abschluss aus. Am Dienstag beim Test gegen Odense BK brachte Trainer Thomas Schaaf den Blondschopf aber im offensiven Mittelfeld auf der Außenbahn.

Eine neue Erfahrung für Petersen, aber eine, die ihm gefallen hat. "Das hat Spaß gemacht, weil solche Einsätze helfen, um besser zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, Außenstürmer zu spielen", sagte er am Donnerstag. "Da merkt man mal, wie das ist, wie die Laufwege sind, was die Stürmerkollegen von einem erwarten."

Wichtig waren die 60 Minuten auch, weil Petersen zuvor verletzungsbedingt pausiert hatte. "Das war intensiv, aber gut, denn ich habe die Belastung ohne Probleme verkraftet", sagte er. Sein fester Platz in der Werder-Elf wird aber der als Sturmspitze bleiben. (mhd)