Bremen. Huub Stevens hat am Montag ausrichten lassen, dass er als Trainer nicht mehr zur Verfügung stehe. Stevens, 63, der sich im Spätherbst seines Wirkens den Ruf eines Feuerwehrmannes erworben hatte, hat seine Trainerkarriere beendet.

Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Dass Stevens daran erinnern muss, kein Bundesliga-Trainer mehr zu sein und sein zu wollen, hat indirekt auch etwas mit Werder zu tun. Denn spätestens seit dem Bremer 0:1 gegen Mönchengladbach passiert das, was Kenner gern als die „üblichen Mechanismen der Branche“ bezeichnen.

Da kann sich Sportchef Frank Baumann noch so sehr bemühen, eine Trainerdiskussion von seinem Verein fernzuhalten – in den Fanforen im Internet, im Fernsehen und in den Zeitungen wird längst darüber diskutiert, ob beziehungsweise wie lange sich Werder eine Zusammenarbeit mit Alexander Nouri als Cheftrainer noch leisten kann, darf oder will. Die Namen möglicher Retter kursieren längst, genannt werden Bruno Labbadia oder Dirk Schuster.

Seit 17 Spielen hat Nouri bei Werder das Sagen, gegen jeden Gegner hat Werder unter ihm nun einmal gespielt. Die gefühlte Wahrnehmung: Werder steht etwas stabiler da als unter Nouris Vorgänger Viktor Skripnik. Blackouts wie im Pokal gegen Lotte und in der Liga gegen die Bayern (0:6) und in Mönchengladbach (1:4) hat es unter Nouri nicht mehr gegeben.

Die gefühlte Wahrnehmung ergänzen die Fakten, und die sehen so aus: Nouri übernahm das Team auf dem letzten Platz, aktuell steht Werder auf dem 16. Rang. Eine leicht positive Tendenz; sie würde – Stand heute – aber nicht reichen, um auf dem direkten Weg die Klasse zu halten. Zumal Nouris Gesamtausbeute – 16 Punkte aus 17 Spielen – saisonübergreifend schwächer ist als die seines Vorgängers (77 in 62 Spielen).

0

So viele Punkte hat Werder im Jahr 2017 geholt. Dabei hatte alles besser werden sollen. Trotz mäßiger Ergebnisse in der Wintervorbereitung hatte Nouri Fortschritte bei seinem Team festgestellt, und die ersten Auftritte gegen die Top-Klubs des Landes, gegen Dortmund und gegen Bayern, schienen diese Diagnose zu stützen. Inzwischen haben sich die vermeintlich guten Bremer Auftritte aber relativiert. Bayern und Dortmund sind weit von ihrer Top-Form entfernt. Am Wochenende schlug der Tabellenletzte Darmstadt den BVB mit 2:1, und der FC Ingolstadt, neben Darmstadt das einzige Team, das in der Tabelle noch hinter Werder liegt, hielt bis zur 90. Minute ein 0:0 gegen die Bayern.

Überhaupt haben Werders Konkurrenten überzeugend die Kurve gekriegt: Der HSV gewann in der Liga zu null gegen Leverkusen und in Leipzig und zwischendurch auch noch im Pokal gegen Köln. Der VfL Wolfsburg siegte auch schon zweimal in der Bundesliga, davon gerade erst mit 2:1 gegen Hoffenheim. Damit bestätigen sie, was alle – auch in Bremen – gern über diese Liga sagen: dass jeder jeden schlagen kann. Nur Werder macht dabei nicht mit, hat nicht einmal ein Unentschieden geschafft, auch nicht gegen Gladbach, das mit einem 0:0 in Darmstadt ins neue Jahr gestartet war.

6

So viele Spiele hat Werder im Weserstadion unter Cheftrainer Alexander Nouri verloren. Angetreten war er mit dem Ziel, das Weserstadion wieder zu einer Festung zu machen, zu einem Ort, an dem die Gegner nicht gern sind. Tatsächlich lohnt sich für die meisten Klubs die Reise nach Bremen aber. Nur zehn Punkte behielt Werder in der eigenen Stadt, das ist der zweitschwächste Wert in der Liga.

Längst hat sich eine Grundsatzdiskussion darüber entwickelt, ob Werder in Heimspielen nicht vielleicht zu stürmisch auftritt und den Gegner dadurch – wie Gladbach beim jüngsten 0:1 – zum Kontern einlädt. Nouri sagt: „In Heimspielen sollten wir den Anspruch haben, offensiv zu agieren.“ Tatsächlich sicherten im Vorjahr drei mutige Heimauftritte zum Saisonende gegen Wolfsburg (3:2), Stuttgart (6:2) und Frankfurt (1:0) den Bremern die Klasse.

15

So viele Torschüsse hat Claudio Pizarro in dieser Saison zustande gebracht. Allerdings: Ein Tor hat der Altstar noch nicht geschossen. Nouris Arbeit wird erschwert durch Schwachstellen im Kader und Formschwächen von Spielern.

Beispiel Pizarro: Er ist in dieser Saison, die mittlerweile schon 20 Spieltage alt ist, kein Faktor in den Bremer Offensivbemühungen. Im Vorjahr hatten seine zwölf Rückrundentreffer dagegen noch maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen. Aktuell weiß niemand, ob Claudio Pizarro noch ­einmal eine so bedeutende Rolle spielen kann.

Offenbar ist auch Alexander Nouri unentschlossen. Gegen Gladbach ließ er den verletzungsanfälligen Stürmer zunächst draußen, als Pizarro dann mitwirkte, bewegte er entscheidend nichts mehr. Ersatzmann Aron Johannsson machte es bei seinen Kurzeinsätzen nicht besser.

Im Tor hat Nouri die Wahl zwischen zwei mittelmäßigen Alternativen, Felix Wiedwald und Jaroslav Drobny. Santiago Garcia, der Defensivmann für links, ist seit Wochen schon außer Form. Serge Gnabry, auf Außen eine Wucht, verliert dramatisch an Wirkung, wenn Nouri ihn zentraler spielen lässt. Die beste Besetzung für jede Position hat der Trainer noch nicht gefunden.

30

So viele Gegentore hat Werder in 17-Nouri-Spielen kassiert – das sind im Schnitt etwas weniger als 1,8 pro Partie und damit auch etwas weniger als unter Skripnik. Es bleibt aber der Wert eines Abstiegskandidaten, kein anderer Erstligist lässt mehr Tore zu als Werder (insgesamt 42).

Nouri hat viel versucht, ergänzend zur Viererkette die Dreierkette eingeführt. Er hat das Personal getauscht, geändert hat sich aber so gut wie nichts. Immer wieder verlieren Werder-Profis die wichtigen Zweikämpfe vor Gegentoren (Ulisses Garcia, Lamine Sané und Thomas Delaney gegen Augsburg), sind im Kopf nicht schnell genug (Sané beim 1:2 gegen Dortmund) oder wirken in ihrem Zusammenspiel unabgestimmt wie gegen Gladbach, als Innenverteidiger Niklas Moisander erst für einen Ballverlust sorgte und dann beim Bremer Gegenpressing tief in die Gladbacher Hälfte vorschob.

Nach zwei verlorenen Zweikämpfen hatten die Gladbacher durch Christoph Kramer Raum für einen ungestörten ­40-Meter-Sprint. Patrick Herrmann zog Delaney, Moisanders Absicherung auf links, geschickt in die Mitte. Kramer spielte den Pass auf Thorgan Hazard in den geöffneten Raum. Da Santiago Garcia nicht mehr hinterherkam, hatte Hazard freie Bahn. So einfach ist das Toreschießen gegen Werder zu häufig.

31

So viele Spieler hat Werder in der Hinrunde eingesetzt – das ist Allzeitrekord in der Bundesliga. Dass Nouri aktuell auch schon wieder 19 verschiedene Profis auf den Platz geschickt hat, zeigt, dass sie bei Werder immer noch nicht so recht wissen, auf welche Spieler sie eigentlich bauen können. Zum Vergleich: Frankfurt oder Hertha sind mit bislang 22 Spielern durch die kompletten 20 Spiele gekommen.

Genau wie unter Viktor Skripnik gibt es auch bei Nouri Spieler, die gestern keine Rolle spielten, heute wichtig sind und morgen schon wieder kein Thema. Aktuellstes Beispiel: Ulisses Garcia. Der Linksfuß stand gegen Augsburg überraschend in der Abwehr der Startelf, patzte zweimal und schaffte es nun gegen Gladbach nicht einmal mehr in den Kader. Maximilian Eggestein wirkte gegen die Bayern unerwartet 70 Minuten lang sehr ordentlich mit, saß dann gegen Augsburg und Gladbach aber wieder draußen.

Ousman Manneh, Nouris Entdeckung der Hinrunde, spielt mittlerweile ebensowenig eine Rolle wie Niklas Schmidt und Johannes Eggestein, die man vereinsintern als Männer mit Zukunft identifiziert hat. Bei Florian Kainz ist nach wie vor unklar, ob er die nötige Klasse und Robustheit für die Bundesliga besitzt.

48

So viel Prozent ihrer Zweikämpfe gewinnen die Bremer nach Angaben der Datensammler von Opta. Damit liegt Werder ligaweit auch mit diesem Wert auf einem Abstiegsplatz. Topteams in dieser Kategorie wie Bayern, Hoffenheim oder Köln gewinnen 54 Prozent ihrer Zweikämpfe. Gegen Gladbach behaupteten sich die Werder-Profis bis weit in die erste Halbzeit hinein in nicht einmal 40 Prozent der Duelle Mann gegen Mann. Dabei zählt das Zweikampfverhalten gemeinhin gerade im Abstiegskampf zum Kerngeschäft. Immerhin gelang es Nouri, mit taktischen und personellen Änderungen für mehr Bremer Zugriff zu sorgen. In der zweiten Halbzeit hatte Werder mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und mehr Ecken als Gladbach – wirklich zwingend war der Bremer Vortrag trotzdem viel zu selten.

2017

Bis Sommer diesen Jahres läuft der Vertrag von Alexander Nouri noch. Man kann nicht behaupten, dass die kurze Laufzeit das Standing des Trainers hebt. Zwar versuchen alle Beteiligten – allen voran Sportchef Baumann und Nouri – das Thema kleinzuhalten, aber mit jedem weiteren Misserfolg wachsen die Zweifel an Nouri: Bei den Fans, die sich sowieso schon lange fragen, warum Werder mit Nouri nicht verlängert, wenn er doch angeblich der richtige Mann sein soll. Und auch bei Werders Entscheidern, die im Falle weiterer Spieltage mit Bremer Nullrunden nicht länger ignorieren können, dass die Lage immer dramatischer wird.