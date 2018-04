Dreimal habe er gerufen, so erzählt es Anthony Ujah. „Claudio! Claudio! Claudio!“ Dann lieferte der Mann, mit dem Ujah ab sofort Pizza liefern will, wie er neulich fröhlich getwittert hatte, den Pass, den Ujah brauchte. Dann schoss er nach der Vorlage von Claudio Pizarro in der Nachspielzeit des Werder-Spiels in Hoffenheim das 2:1, dann war Bremens Fußball-Glück fertiggestellt an diesem Sonntagnachmittag.

Der Moment des Glücks: Claudio Pizarro hat soeben für Anthony Ujah zum 2:1 aufgelegt. (Imago)

Claudio, Claudio, Claudio! So rief, zumindest innerlich, ganz Fußball-Bremen die ganze Woche lag. Dass diese Woche mit einer Pizarro-Vorlage auf seinen Sturmpartner Anthony Ujah ein Happy-End wie aus einem Hollywood-Film bekam, war ... genau: fimreif. Ujah selbst, der Pizarro seit Jahren so sehr bewundert, der sich so gefreut hatte auf einen ersten gemeinsamen Auftritt mit dem Stürmerstar und Werder-Liebling, hatte nicht gedacht, dass so schnell ein solcher Auftritt folgt.

„Ich habe gedacht, vielleicht kommt Claudio im nächsten Heimspiel erstmals zum Einsatz, mit den Fans im Rücken“, sagte Ujah. Andererseits: Über kräftige Bremer Fan-Unterstützung hatte sich kein Werderaner zu beklagen brauchen. Spätestens mit dem Signal zur Pizarro-Einwechslung hatte die Gästekurve die Tribünen-Macht im Rhein-Neckar-Stadion übernommen.

Nach dem Abpfiff, nach Werders 3:1-Sieg gegen eine Hoffenheimer Elf, die jetzt auch erst mal zu den Problem-Mannschaften der Liga gehört, konnten die Fans schon bald noch viel mehr, als ihren Claudio zu feiern. Sie konnten sich daran erfreuen, dass ihr Claudio Werder den Europacup zutraute. Das hatte er gleich im ersten TV-Interview nach dem schönen Last-Minute-Sieg von Sinsheim so gesagt. Ob er das vielleicht etwas vorschnell und in der ersten Euphorie gesagt habe, fragte man ihn am Montag in der Interview-Zone des Weserstadion. „Nein“, antwortete Pizarro. Er glaube tatsächlich daran. Es würden, wie ja jeder wisse, da oben in der Bundesliga ein paar Mannschaften vorneweg marschieren. „Aber alle anderen sind gleich“, sagte er, „die Mannschaft, die besser kämpft, die besser ihre Chancen nutzt, die wird sich qualifizieren für Europa. Jemand hakte nach: Er würde nicht mal die Champions League ausschließen? Antwort Pizarro: „Ich schließe gar nichts aus.“

So ist er: stets zuversichtlich. Um das Sinnbild mit dem Glas zu benutzen: Für ihn ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Er spricht so selbstverständlich vom Europapokal, wie es kaum jemand anderes kann oder will in Bremen. Fast die gesamte vergangene Rückrunde lang stand das Wort Europacup bei Werder quasi auf dem Index. Pizarro hat es praktisch im Handstreich salonfähig gemacht.

Seine Verpflichtung, seine unbestrittene fußballerische Qualität hat Werder im Nu auf eine neue Stufe gehoben, auf der er ihr auch noch gleich einen neuen Corpsgeist einimpfen kann. „Wir können was Wichtiges erreichen in dieser Saison“, das ist das, was er mit seinen Möglichkeiten vermitteln will. Die Philosophie: „Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du dran glauben“, sagt er. Er hat am Montag in der Interview-Zone eine Menge Zeit darauf verwendet, seine Mitspieler, denen er Impulse geben will, starkzureden.

Er erzählte, wie er Werder immer beoabachtet habe, trotz der räumlichen Entfernung zwischen Bremen und München, oder Bremen und Südamerika. „Die haben eine gute Vorbereitung gemacht“, sagt er, und jetzt, wo er zusammen ist mit dem Team, sei die Zuversicht eher noch gewachsen, dass etwas Gutes herauskommen kann in dieser Saison. Er hoffe jetzt, so schnell wie möglich richtig fit zu werden, um dem Trainer dann anzuzeigen: „Hier, ich bin da!“ Politisch korrekt verweist er auf den Trainer bei der Frage, ob er demnächst länger als nur zehn Minuten zum Einsatz kommt, womöglich gleich von Anfang an.

In der zurückliegenden Rückrunde, als das Wort Europacup eine Art Unwort war, hieß es oft: Der Europacup würde die recht fragile Mannschaft, die durch so viele Täler gegangen war, vielleicht überfodern. So etwas kommt in der Welt des Claudio Pizarro eher nicht vor. Er guckt nach vorne und nach oben, er ist der dreifache Bremer, aber bringt auch das Selbstverständnis des gestandenen Bayern-Profis mit. Mia san Werder, das ist das, was Pizarro in den vergangenen beiden Tagen vermittelt hat: durch seinen Pass in höchster Bedrängnis, als drei Hoffenheimer Gegenspieler ihn nicht am Passen hindern konnten – und durch seine Sätze in die Mikrofone.

Pizarro werde das Team besser machen, das hatten die Trainer Viktor Skripnik und Torsten Frings wie auch der Aufsichtsrat Marco Bode in der vergangenen Woche so gesagt. Am Sonntag folgte in Sinsheim nicht eben das, was zur Gegenargumentation verwendet werden könnte. Am Sonntag war Werder nicht die Mannschaft mit dem höheren Ballbesitz. Aber die Mannschaft mit der höheren Effizienz. Die Mannschaft, die sozusagen zuschnappte, als es um die Wurst ging.

Und am Montag folgte dann dem Ujah-Tor nach Pizarro-Vorlage auch noch eine Ujah-Aussage nach Pizarro-Vorlage. Zu den Europapokal-Ambitionen merkte Pizarros Partner an, dass es der FC Augsburg, dem das niemand zugetraut hatte, in der vergangenen Saison doch auch geschafft hätte. Ujah fragte: „Warum sollen wir das nicht auch schaffen?“