Umfrage

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schafft Werder Bremen den Klassenerhalt?

Nach der 0:1 Niederlage am vergangenen Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach ist Werder auf einen Relegationsplatz gerutscht. Im kommenden Spiel gegen Mainz müssen dringend Punkte her, sonst stehen die Zeichen auf Krise am Osterdeich. Was meinen Sie? Schafft Werder Bremen in der laufenden Saison den Bundesliga-Klassenerhalt? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.