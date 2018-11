Für Werder hat Teil zwei der China-Reise begonnen – trainiert wird nun am Standort Tianjin. Die Bedingungen dort sind jedoch alles andere als ideal. Zu großer Schwüle gesellt sich Smog, außerdem haben einige Profis mit dem Jetlag durch die Zeitverschiebung von sechs Stunden zu kämpfen.

Geschüttelt, nicht gerührt: Werders neuer Mannschaftsarzt Philipp Heitmann (l.) und Physiotherapeut Holger Berger mixen am Trainingsplatz Elektrolytgetränke für die Mannschaft. (Thorsten Waterkamp)

„Wenn du dich bewegst, läuft dir sofort der Schweiß herunter“, sagt Sebastian Prödl. Er sagt das, bevor (!) er das Flughafengebäude in Tianjin verlässt, am Kofferband. Er spricht über seine Erfahrungen in Changchun, wo es warm und schwül war. Da kennt er Tianjin noch nicht. Zwei Stunden und die ersten Erfahrungen später verlässt er das Mannschaftshotel, schaut entnervt zum grauen Himmel und macht dicke Backen. Er ist auf dem Weg zum Training.

Am Donnerstag sind es 29 Grad, doch das ist nicht das Problem. Die Probleme heißen Luftfeuchte und Smog. Es sind keine Bedingungen, die zum Training einladen, aber trainiert wird trotzdem. Werders neuer Mannschaftsarzt Philipp Heitmann meint, das sei vertretbar. „Das war das, was wir befürchten mussten“, sagt Heitmann zwar, „aber ehrlich: Ich sehe da keine Probleme.“ Die Spieler seien gesund und austrainiert. Genug trinken sei wichtig, „zum Beispiel elektrolythaltige Drinks“. Er mixt sie später am Trainingsplatz gemeinsam mit Physiotherapeut Holger Berger.

Für die Spieler allerdings ist die Doppelbelastung aus Smog und Schwüle ihre ganz eigene Klima-Katastrophe. „Wie in der Sauna“ sei das, sagt Zlatko Junuzovic – nur dass man in der Sauna nicht auf die Idee käme, auch noch Fußball zu spielen.

Am Rand steht einer und wundert sich über die Bremer und deren Standortwahl: Arie Haan, Trainer von Tianjin TEDA, auf dessen Gelände Werder trainiert. „Ach, heute ist es gut“, sagt er zum Tageswetter, grinst dabei und verspricht zumindest keine weitere Verschlimmerung: „Die nächsten beiden Tage soll es so bleiben.“ Was an sich eine gute Nachricht, denn ab kommenden Donnerstag sind Temperaturen von 40 Grad und mehr angekündigt. Haan war mit seinem Team bis vor einer Woche in Changchun im Trainingslager, also dort, wo bis Donnerstag auch die Bremer waren. An Werders Stelle, sagt Haan, „wäre ich in Changchun geblieben“.

Ein paar Meter weiter auf dem Platz sehen Spieler und Trainer aus, als hätten sie gerade mitsamt ihrer Sportkleidung geduscht. Klatschnass kleben die Trikots auf der Haut der Profis. „Es fällt alles nicht so leicht“, beobachtet Heitmann, aber er ist zufrieden: „Die Spieler haben nach zehn Minuten angefangen zu trinken – richtig so.“ Und ohnehin seien die Fußballer selbst gegen Ende der gut zweistündigen Einheit immer noch konzentriert bei der Sache, was Heitmann als gutes Zeichen für ihre körperliche Verfassung wertet. „Es liegt keiner auf dem Boden und braucht ein Sauerstoffzelt“, frotzelt er.

Die Spieler ziehen ihr Programm durch, schütteln aber angesichts der äußeren Bedingungen mit dem Kopf. Dazu haben einige außer mit dem Klima obendrein auch noch mit dem Jetlag zu kämpfen. Sebastian Prödl zum Beispiel. Der Innenverteidiger kann nachts nur zwei, drei Stunden schlafen, sagt er – seine innere Uhr tickt noch nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Sechs Stunden beträgt der Zeitunterschied, was den Biorhythmus mächtig aus dem Takt bringen kann. Prödl ist nicht das einzige Jetlag-Opfer, wie Heitmann einräumt: „Der ein oder andere findet schon schwer in den Schlaf.“ Das allerdings mag man angesichts der Belastungen im Training kaum für möglich halten.