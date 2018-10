Felix Wiedwald könnte im Sommer an die Weser wechseln. (dpa)

Kevin Trapp hat gestern bei Eintracht Frankfurt seinen Vertrag bis 2019 verlängert. Was das mit Werder zu tun hat? Eine ganze Menge. Denn Felix Wiedwald, Frankfurts Nummer zwei, hatte erklärt, die Eintracht verlassen zu wollen, wenn Trapp weiterhin an Nummer eins gesetzt sei. Dieser Fall ist nun eingetreten und ein Wechsel Wiedwalds zu einem anderen Klub im Sommer damit beschlossene Sache. Werders Interesse für den gebürtigen Thedinghauser ist hinterlegt. Die Chancen, dass Wiedwald im Sommer Bremer wird, sind groß. Thomas Eichin mochte dazu aber gestern nichts sagen. Überhaupt hat er mit dem Torwartthema für die nächste Zeit abgeschlossen. „Wir haben einen sehr guten Torwart“, sagte Eichin nur. Raphael Wolf ist die aktuelle Bremer Nummer eins und mit einem Zu-null-Sieg in die Rückrunde gestartet.