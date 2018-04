Es wird langsam ein bisschen einsam um Robin Dutt. Die Kritik am Sportvorstand des VfB Stuttgart wächst. (Imago)

Und dann auch noch dieser Leserbrief in der „Stuttgarter Zeitung“ am Freitag, unterzeichnet von zwei Ehrenmitgliedern, eines davon sogar Mitglied im Ehrenrat. Als ob der VfB Stuttgart nicht schon genug Ärger hätte vor dem Duell der beiden abgestürzten Traditionsvereine an diesem Sonntag gegen Werder Bremen. Die beiden Ehrenmitglieder kritisieren in ihrem Schreiben scharf die Klubführung um Präsident Bernd Wahler und vor allem Sportvorstand Robin Dutt.

Nicht einsehen wollten die beiden, dass Dutt sich nach der 1:4-Pleite am vergangenen Wochenende bei Borussia Dortmund hinter Spielmacher Daniel Didavi gestellt hatte. Der Zauberfuß und einzige wirklich konstant gut spielende Akteur des Tabellenvorletzten hatte der notorisch anfälligen Defensive des Teams im Prinzip Unfähigkeit vorgeworfen. Didavi hatte gleich nach dem Spiel von einer „Qualitätsfrage“ gesprochen. Wörtlich: „Kein Wunder, wenn bei uns jeder Ball in die Tiefe zu einer hundertprozentigen Chance für den Gegner wird.“ Und: „Wir brauchen nicht drum herumzureden – wir können es so nicht laufen lassen und müssen personell etwas tun.“

Starker Tobak, der bestimmt nicht bei jedem Defensivspieler im VfB-Kader gut angekommen ist. Dutt aber blieb gar nichts anderes übrig, als seinem besten Mann diese richtige Bestandsaufnahme durchgehen zu lassen. Der Klub braucht dringend Punkte – und dafür braucht er einen Didavi mit Selbstvertrauen.

Es ist indes nicht ohne Ironie, dass Didavi durch seine Kritik auch die Fehler des Sportvorstands Dutt noch einmal in Erinnerung gerufen hat. Dass der VfB in der Defensive und vor allem in der Innenverteidigung ein Problem hat, ist seit mehr als zwei Spielzeiten bekannt. Dutt, seit einem Jahr im Amt, hat aber im Sommer zunächst in dem wechselwilligen Nationalspieler Antonio Rüdiger den besten Innenverteidiger an den AS Rom verliehen, um erst spät den Bosnier Toni Sunjic von Kuban Krasnodar als Ersatz zu verpflichten.

Selbst das geringe Transferbudget ist dafür keine Entschuldigung, der VfB hätte eigentlich sogar zwei Innenverteidiger benötigt. Zumal der viel zu spät entlassene Trainer-Dickkopf Alexander Zorniger den in der Mannschaft beliebten Georg Niedermeier aufs Abstellgleis gestellt hatte. Sunjic aber spielte neben dem völlig überforderten Talent Timo Baumgartl noch viel fürchterlicher, als es Niedermeier je getan hat. Mittlerweile ist Zorniger weg, seit zehn Tagen Jürgen Kramny vom U 23-Trainer zum Interimstrainer der Profis befördert. Sunjic spielt jetzt eher keine Rolle mehr, und Niedermeier hat bei seinem Comeback in Dortmund gleich ein Eigentor fabriziert. Egal, was sie in Stuttgart machen, es funktioniert einfach nicht. Und mittendrin ist immer Robin Dutt.

Ein Dreijahresvertrag mit Zorniger sollte Kontinuität beweisen und Aufbruchsstimmung erzeugen, die offensive Spielweise für den VfB stehen. Ein Irrtum, der krachend und mit Ansage in die Hose ging. Dutt stand bis zuletzt hinter dem uneinsichtigen Trainerfreund, dessen Pressing-Fußball Gift für die schlechteste Defensive der Liga war. Nun ist der VfB Vorletzter, die Fans sind wieder einmal auf den Barrikaden und niemand weiß, wie und mit wem es als Cheftrainer weitergehen soll. Die Hoffnung, dass alles besser wird, ist nach nur knapp fünf Monaten Zorniger beim VfB wieder einmal der Angst gewichen, dass alles noch schlimmer kommen könnte. Und wieder muss Dutt eine wichtige Entscheidung treffen: Er muss einen Nachfolger für seinen Wunschtrainer finden. Gelingt mit dem neuen Mann nicht endlich die sportliche Wende, ist der ehemalige Werder-Trainer Dutt als Sportvorstand beim VfB gescheitert.

Die Vereinsführung will in der Trainerfindung keinen Schnellschuss hinlegen, der ebenfalls hart kritisierte Präsident Wahler weiß: „Jetzt muss ein Treffer her.“ Am liebsten würden sie beim VfB ja den kauzigen Schweizer Lucien Favre locken, von dem sie sich eine ähnliche Entwicklungsgeschichte erhoffen würden, wie der sie zuletzt viereinhalb Jahre in Gladbach geschrieben hat: Einen Traditionsverein vom Abstiegskandidaten in einen Champions-League-Teilnehmer zu verwandeln. Aber Favre ziert sich.

Also lautet die Devise in Stuttgart in der Trainerfrage: Zeit gewinnen mit Kramny. Aber auch für Kramny? Ausschließen tut Dutt das nicht. Aber wie lange kann er das noch, geht auch die Partie gegen Bremen verloren? Dutt glaubt noch immer, dass der VfB-Kader die „Qualität für einen gesicherten Mittelfeldplatz“ hat. Vielleicht ist das aber eine Fehleinschätzung. Es war übrigens auch ein Fehler von Dutt, Didavi und Martin Harnik bis Ende September aufzufordern, sich zu ihrer Vertragssituation zu äußern. Die Kontrakte der beiden Leistungsträger laufen aus, die Aufforderung Dutts brachte Unruhe – und die beiden Spieler schweigen bis heute.

Ein Hoffnungsträger ist Robin Dutt seit der Entlassung Zornigers in Stuttgart nicht mehr wirklich, jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Diesen Zyklus des ewigen Rückfalls zu durchbrechen, war eigentlich Ziel von Dutts Verpflichtung im Januar. Ein Jahr später aber hat sich in Stuttgart nichts geändert.