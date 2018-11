Bremen. In einem Monat spielt Werder gegen Bayern. Am 23. Februar muss Schaafs Elf beim Branchenprimus der Bundesliga antreten.

Ab Mitte Februar ist sie komplett: Werders Geschäftsführung mit Kaus-Dieter Fischer, Thomas Eichin und Klaus Filbry (von links), hier am vergangenen Sonnabend beim Spiel gegen Borussia Dortmund im Weserstadion. (Nph)

Monatelang saß neben dem Mediendirektor Tino Polster nur ein Werder-Verantwortlicher auf dem Podium, um die Fragen der Reporter zu beantworten: Thomas Schaaf, der Trainer. Vor dem Bayern-Spiel wird dieser Zustand beendet sein. Thomas Eichin wird auch vor einem Mikrofon sitzen, als Geschäftsführer Profifußball. "Davon gehe ich aus, dass das so sein wird", sagt Werder-Chef Klaus Filbry.

Er hätte unter Umständen erst Ende April nach Bremen wechseln können, wo er kurz nach Weihnachten als Nachfolger von Klaus Allofs vorgestellt wurde und einen Vertrag bis 2016 unterschrieben hatte. Die Play-offs im Eishockey enden erst, wenn die Saison der Fußball-Bundesliga auch schon wieder fast vorbei ist. "Ich hätte diesen Schwebezustand weiter mitgemacht", sagt Eichin, "aber so bin ich froh, dass eine Faktenlage da ist, mit der alle besser leben können."

Dennoch war es so, dass Allofs, eine zentrale Figur im Unternehmen Werder Bremen, von einem Tag auf den anderen weg war. Mit Hochdruck würde versucht, die Lücke zu schließen, betonte Willi Lemke oft genug. "Wir haben immer gesagt: Je schneller desto besser", sagte auch Klaus Filbry gestern, "es werden alle entlastet jetzt."

Was er als erstes machen wird, wenn er Mitte Februar sein Büro hoch oben in der Nordgeraden des Weserstadions bezieht, wollte Thomas Eichin am Mittwoch noch nicht beantworten. Filbry sagt: "Seine vordringlichste Aufgabe wird sein, sich einen Überblick zu verschaffen. Er soll uns kennenlernen." Eichin selbst bittet um Verständnis, dass er sich "zu Prognosen und aktuellen sportlichen Themen derzeit noch nicht" äußert. Das aktuelle sportliche Thema in Bremen handelt allerdings auch von einem komplett missratenen Rückrunden-Auftakt. "Sehr, sehr bitter" war das 0:5 gegen Meister Dortmund, sagt Eichin. Um diesen Kommentar kommt auch der kaum herum, der erst in gut drei Wochen neuer Sportchef von Werder Bremen wird.