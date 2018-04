Vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim haben sich Werder-Trainer Viktor Skripnik und Sportchef Thomas Eichin zu aktuellen Fragen rund um die Grün-Weißen geäußert.

Werder-Trainer Viktor Skripnik.

Das war's dann von der heutigen Presssekonferenz. Werders Abschlusstraining findet heute um 14 Uhr statt, ist aber eine nicht-öffentliche Einheit.

Zum Abschluss gibt es noch die Information, dass ungefähr 1000 Werder-Fans in Hoffenheim erwartet werden.

Levin Öztunali fühlt sich bei den Bremen offensichtlich ganz wohl: "Öztunali hat uns gesagt, dass Werder der Verein ist, bei dem man gerne lange bleiben möchte", sagt Skripnik.

Kurzer Schwenk zum VfL Wolfsburg und die millionenschwere Verpflichtung von André Schürrle. "Wenn Wolfsburg dazu in der Lage ist, dann finde ich das gut." Eichin begrüßt es also, dass der Weltmeister wieder in der Bundesliga ist.

Sebastian Prödl kann jetzt schon wieder mit dem Ball arbeiten und Aufwärmprogramm mitmachen. Einen konkreten Comeback-Termin für den Österreicher kann Skripnik aber noch nicht nennen.

"Luca braucht Ruhe und nicht, dass seine Situation immer wieder thematisiert wird", sagt Werders Trainer zu Abwehrspieler Luca Caldirola, der ja nun doch bei Werder bleiben soll. "Wir dürfen das Thema nicht jedes Mal pushen", so Skripnik.

Werder hatvorzuweisen. Dennoch lobt Skripnik den kommenden Gegner. Das Team sei aus der fünften Liga in die Bundesliga marschiert. Gleichzeitig hofft der Coach, dass Werder seine Auswärtsbilanz verbessert und bald den zweiten Sieg auf fremden Platz einfährt.

"Wer fleißig ist, bekommt bei mir mehr Chancen, zu spielen als andersherum", beschreibt Skripnik seine Philosophie. Lob verteilt der Coach auch an sein Trainer-Team um Torsten Frings und Florian Kohfeldt.

Zum Thema Felix Wiedwald will Eichin nichts sagen. Hintergrund: Werder ist an dem Frankfurter Torwart interessiert und heute haben die Hessen die Vertragssverlängerung mit Keeper Kevin Trapp bekanntgegeben.

Thomas Eichin (r.) und Viktor Skripnik (im Hintergrund).

Jetzt äußert sich auch mal Eichin. Angesprochen auf Werders verbesserten Tabellenplatz sagt er:Genauso sei man verfahren, als Bremen im Tabellenkeller stand. Er sei "guter Dinge", dass Werder auch bald mal ein Auswärtssieg gelingt.

Die Antwort, warum Philipp Bargfrede nicht trainiert hat, lautet: "Wir wollen ihn nicht überbelasten", so Skripnik.

Wer soll Ecken und Freistöße schießen, wenn Junuzovic nicht dabei ist? Als einen Kandidaten nennt Skripnik Alejandro Galvez. "Glauben Sie mir, da kommt einer und macht das", so Skripnik.

Jannik Vestergaard, der zuletzt noch das Hoffenheimer Trikot getragen hat, können seinem neuen Klub Werder sicherlich einige gute Tipps zum Gegner geben. Unter anderem müsse man Standardsituationen vermeiden, sagt Skripnik.

Werder belegt in der Auswärtstabelle den letzten Platz. "Wir sind auswärts leider nicht so stark wie zu Hause", sagt Skripnik. Er vermutet, dass Werders junge Spieler erst noch die entsprechenden Erfahrungen sammeln müssen. Bei einem Heimspiel sei es einfacher - dort habe Werder ja zum Beispiel die eigenen Fans als Untertsützung im Rücken. Eine genauere Erklärung für Werders Auswärtsschwäche hat er aber nicht. "Taktische Dinge haben wir auch im Kopf", sagt Skripnik - ohne mehr zu verraten.

"Wir haben uns im Vergleich zur Hinrunde mental ein bisschen verändert", so der Trainer. "Wir wollen uns gegen Hoffenheim nicht verstecken und mit einer guten Körpersprache unseren Gegner ärgern."

Clemens Fritz wird wieder in der Werder-Startelf stehen, darauf legt sich Skripnik fest.

"Das Schlimmste ist, dass Zlatko nicht dabei ist", sagt Skripnik zur Personalsituation bei den Grün-Weißen. Der Österreicher ist wegen seiner Fünften Gelben Karte gesperrt.

Los geht's mit ein paar Minuten Verspätung...

Vor der PK: Werder ist gegen Hoffenheim so lange wie gegen keinen anderen Bundesligisten ungeschlagen (vier Siege, vier Unentschieden).

Vor der PK: Die Begegnungen beider Teams waren in der Vergangenheit stets torreich. Insgesamt fielen in 13 Duellen 48 Treffer, das ist ein Schnitt von 3,7 Toren pro Spiel.

Vor der PK: Willkommen zum Liveticker. Die Werder-PK mit Viktor Skripnik und Thomas Eichin beginnt ab 12.30 Uhr.