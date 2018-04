Bremen. Es ist bald 20 Jahre her, da starteten Dieter Burdenski, Thomas Schaaf, Rudi Völler, Frank Neubarth und Co. durch. 4:2 gewann Werder am 18. März 1983 gegen Borussia Dortmund, und dieses Flutlichtspiel an jenem Freitagabend sollte – das konnte keiner der Beteiligten damals ahnen – der Auftakt zu einer historischen Serie werden.

Will die Gunst der Spielplan-Stunde nutzen: Aaron Hunt (nordphoto)

Gut sieben Wochen später feierten die Bremer ihren achten Bundesliga-Sieg in Folge: eine Reihe an Erfolgen, die bis dato ihresgleichen sucht. Heute (ab 15.30 Uhr im Liveticker und Liveblog ) wären die Grün-Weißen sogar schon glücklich, wenn sie nach 15 Monaten (!) Durststrecke endlich wieder zwei Spiele hintereinander gewännen – die große Chance dazu tut sich am Nachmittag in Stuttgart auf.

Es ist das 2:0 gegen Hannover 96 vom Freitag vergangener Woche, dessen süße Wirkung die Stimmung im Bremer Lager aufgehellt hat. Plötzlich scheint wieder etwas zu gehen, zumal der VfB Stuttgart noch schwerfälliger als Werder aus der Winterpause gekommen ist und – unter Berücksichtigung der letzten Hinrundenpartie – sich zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen in Folge eingehandelt hat. Da geht also was? Thomas Schaaf schüttelt wie üblich mit Kopf, wenn man ihm mit allerlei Zahlenjonglage kommt; er kann dem schlicht nichts abgewinnen: "Das interessiert mich nicht", sagt er dann im günstigsten Fall noch und stellt klar: "Wir schauen von Spiel zu Spiel."

So schaut er heute auf das Stuttgart-Spiel: "Es geht nicht darum, das zweite Spiel hintereinander zu gewinnen – sondern das nächste." Den Blick zurück auf die Hannover-Partie leistet er sich nur, um zu unterstreichen, worauf es im Schwabenland ebenso ankommt wie gegen die 96-er: "Wir wissen, dass wir mindestens die gleiche Leistung abrufen müssen, um gegen Stuttgart bestehen zu können."

Dennoch: Heute kann sich Werder vom dem ständigen Auf und Ab, den sich immerfort abwechselnden Erfolgs- und Misserfolgsmeldungen dieser Saison befreien. Bislang war es ein grün-weißes Jo-Jo, das sich durch die Saison mal aufwärts, mal abwärts bewegte – die Wechselhaftigkeit war die einzige Konstante, die Werder aufzuweisen hatte. So blieb das Fehlen der Konstanz, die so zwingend notwendig ist, um auch oben in der Liga mitspielen zu dürfen, bislang das größte Rätsel dieses Teams.

Heute wäre die Gelegenheit günstig, mit ein wenig Konstanz zu beginnen. Denn der Spielplan will es, dass Werder mit einem Sieg plötzlich wieder an den internationalen Qualifikationsplätzen kratzt. Das wissen auch die Spieler wie Aaron Hunt: "Der Spieltag bietet eine Chance, da kann viel passieren."

Schalke, als aktueller Sechster auf dem letzten Europa-Rang platziert, muss in München ran – ein Sieg in Stuttgart vorausgesetzt, könnte Werder heute Abend bis auf einen mickrigen Punkt an Schalke heranrücken. Und dann? Wäre wieder alles möglich, ahnt Hunt, der deshalb mahnt: "Wenn wir unser Saisonziel noch erreichen wollen, müssen wir auch mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnen."

Jubel oder Jo-Jo, unter diese Frage wird man das Spiel in Stuttgart also stellen dürfen. Schafft es Werder, dem einen guten (und erfolgreichen) Auftritt gegen Hannover einen zweiten guten (und erfolgreichen) Auftritt folgen zu lassen, ist der verpatzte Rückrundenstart vergessen und ein Halali auf Europa geblasen. Folgt ein erfolgloser Auftritt, ist das trostlose Auf und Ab zum Dauerzustand geworden.

Thomas Schaaf ist in dieser Woche gefragt worden, ob er denn noch das Gefühl von zwei Siegen in Serie kenne. "Sehr wohl", sagte er. Von acht Siegen in Serie wie 1983 brauchte er nicht zu sprechen.