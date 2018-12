Bremen. Die Mannschaften in der Fußball-Bundesliga werden immer jünger. Überflieger wie der 19-jährige Mario Götze oder junge, aber gleichwohl schon gestandene Nationalspieler wie Thomas Müller und Toni Kroos stehen beispielhaft für eine Entwicklung, die auch Werder erreicht. Gut möglich, dass Werder demnächst mit einem Mittelfeld bestehend aus den jungen Profis Philipp Bargfrede, Mehmet Ekici, Aleksandar Ignjovski und Tom Trybull in der Bundesliga spielt.

Es ist knapp drei Jahre her, da bestritt Philipp Bargfrede sein letztes Punktspiel für Werders Reservemannschaft. In der dritten Liga war das. Beim 0:0 gegen den FC Bayern II stand Bargfrede damals wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag als jüngster Mittelfeldspieler in der Startelf. Wenn Werder am Sonnabend in einer Woche zum Rückrundenauftakt nach Kaiserslautern reist, wird Philipp Bargfrede aller Voraussicht nach erneut in der Startelf stehen. Dann aber in der Bundesligamannschaft. Und dann als ältester Mittelfeldspieler. Mit 22.

Philipp Bargfrede (22 Jahre), Aleksandar Ignjovski (20), Mehmet Ekici (21) und Tom Trybull (18) hieß das Werder-Mittelfeld, das Trainer Thomas Schaaf im Trainingslager in Belek zusammengestellt hat. Schaaf ließ das junge Quartett in sämtlichen Trainingseinheiten in dieser Formation zusammenspielen, und auch in den beiden Testspielen gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht (1:2) und den niederländischen Tabellenführer AZ Alkmaar (2:1) hatte sich Schaaf für Bargfrede-Ignjovski-Ekici-Trybull entschieden. "Es spricht doch für die Jugend, dass wir so ein junges Mittelfeld haben", sagt Bargfrede.

Für Thomas Schaaf ist das womöglich jüngste Werder-Mittelfeld aller Zeiten keine große Sache. Er tut es mit einem Schulterzucken ab. "Wir stellen ja nicht nach Jahrgang auf, sondern nach Leistung", sagt er. Was aus dem Munde des stets um Sachlichkeit bemühten Trainers so unspektakulär klingt, ist in Wahrheit natürlich spektakulär. Ein Bundesligamittelfeld mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren ist auch in Zeiten wie diesen, in denen die Erstligaprofis immer jünger werden, absolut bemerkenswert. Das Fachblatt "Kicker" hatte kürzlich ausgerechnet, dass der Altersdurchschnitt ligaweit in den letzten drei Jahren von rund 26,5 Jahren auf 24,4 gesunken ist. Die Ursache hierfür sind die enormen Verbesserungen in der Talentförderung und die immer professioneller werdende Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren. "Die jungen Spieler von heute sind ein ganzes Stück weiter, als wir es damals waren", sagt Tim Borowski, der selbst den vorbildlichen Weg vom Nachwuchstalent zum Nationalspieler in Bremen gegangen ist.

Alle aktuellen Spitzenteams der Bundesliga haben seit ein paar Jahren regelmäßig hoffnungsvolle Mittelfeldspieler in der Startelf: Gladbach in dieser Saison etwa Havard Nordtveit (21), Patrick Herrmann (20), Roman Neuistädter (23) und natürlich Überflieger Marco Reus (22). Beim Meister Borussia Dortmund sind es Ilkay Gündogan (21), Sven Bender (22), Moritz Leitner (19) und natürlich auch ein Überflieger: Mario Götze (19). Schalke 04 hat Julian Draxler (18), Lewis Holtby (21), Christoph Moritz (21), Joel Matip (20) und Marco Höger (22), die Bayern Daniel Alaba (19) sowie die beiden Nationalmannschaftsgrößen Thomas Müller und Toni Kroos, bei denen leicht vergisst, dass sie ja auch erst 22 sind.

Es ist ein regelrechter Hype, der sich um die Jugendkultur in der Bundesliga entsponnen hat. Thomas Schaaf bezieht mit Werder bewusst eine Gegenposition. "Wir machen da nicht mit", sagt er, "wir sind nicht so schnell dabei, einen jungen Spieler hochzuschießen, zu bejubeln und verrückt zu machen. Wir gehen einen seriösen, ruhigen Weg." Vielleicht erklärt das, weshalb die Talente bei Werder seit Philipp Bargfrede 2009 immer etwas länger brauchen. In Bremen stehen mehrere Jugendnationalspieler unter Vertrag, etwa Felix Kroos, Lennart Thy, Florian Trinks oder der zurzeit am Kreuzband verletzte Levent Aycicek. Auch die Stevanovic-Brüder Predrag und Aleksandar hat Werder mit Perspektive Bundesliga vom Ligarivalen Schalke 04 geholt. Dauerhauft durchgesetzt hat sich indes noch keiner von ihnen.

Vielleicht ja nun Tom Trybull. Schaaf jedenfalls findet nur lobende Worte, wenn er von dem ehemaligen Rostocker spricht. Trybull habe eine "gute Ballsicherheit, ein gutes Passspiel, eine gute Technik, eine gute Spielauffassung und Spielintelligenz". Das führt zu dem Ergebnis, dass Trybull überall im Mittelfeld eingesetzt werden kann, die Position ist laut Schaaf "vollkommen wurscht". Das beflügelt die Phantasie. Er könne sich für den Bundesligastart in Kaiserslautern durchaus ein Werder-Mittelfeld bestehend aus Bargfrede, Trybull, Ignjovski und Ekici vorstellen, ließ Schaaf gestern durchblicken. Im Moment lässt er Trybull links im Mittelfeld spielen, der Spieler selbst fühlt sich im zentralen defensiven Mittelfeld am wohlsten. "Ich gebe aber auf jeder Position mein Bestes." Wenn Tom Trybull dies sagt, dann kommt er einem längst wie ein sehr erwachsener Spieler vor. Denn dieser Satz gehört seit Jahren zum Standardrepertoire eines jeden gestandenen Bundesliga-Profis.