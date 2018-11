Willi Lemkes Aussagen zum Transfer von Serge Gnabry sorgten für Irritationen. (nordphoto)

Lemke sagte dem WESER-KURIER, dass er sich „missverständlich“ verhalten habe. In der Sendung war behauptet worden, dass der FC Bayern entgegen der Darstellung von Werders Sportchef Frank Baumann doch in irgendeiner Form an dem Transfer Gnabrys zu Werder beteiligt gewesen sei. Lemke hatte dies nicht dementiert – und sogar indirekt bestätigt.

Nun sagte er: „Dass ich bei dieser Darstellung mein Veto nicht eingelegt habe, lag daran, dass ich die Details der Verhandlungen gar nicht kenne.“ Vielleicht habe er das nicht deutlich genug gemacht, sagte Lemke. Grundsätzlich aber bleibe er bei seiner Bewertung, so Lemke: „Den Transfer hat Frank Baumann prima hingekriegt. Klasse, dass wir Gnabry bekommen haben, wenn ihn auch so viele andere Klubs wollten.“