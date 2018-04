Bremen. Robin Dutt zieht bei Werder Bremen die Zügel an. Einen Tag nach der 1:3-Pleite im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg setzte der Werder-Coach am Mittwoch ein zusätzliches Training an.

Robin Dutt beobachtet das Werder-Training am Mittwoch. (nordphoto)

Die Stammspieler, die normalerweise nach einem Spiel nur auslaufen, absolvierten ein Trainingsmatch. Dabei fehlte Felix Kroos. Er hatte sich am Vortag verletzt. Auch Levent Aycicek und Özkan Yildirim standen nicht auf dem Rasen.

"Wir können mit der Leistung nicht zufrieden sein, da ist es normal, dass man mal mehr trainiert", sagte Nils Petersen über die Maßnahme des Trainers. Der zuletzt verletzte Santiago Garcia spielt in keiner der beiden Mannschaften mit und trainierte individuell. (bb/dpa)