Was für eine Kulisse! Auch im Sommer 2020 will Werder wieder diesen Ausblick im Trainingslagern in Österreich genießen. (nordphoto)

Das Zillertal wird den SV Werder im kommenden Sommer im Juli begrüßen. Ein genaues Datum für das Trainingslager in Zell am Ziller gibt es noch nicht - unter anderem auch deshalb, weil noch nicht klar ist, in welcher Liga die Bremer dann spielen. Während die Bundesliga nämlich erst am 21. August startet, beginnt die 2. Liga schon deutlich früher, nämlich am 31. Juli.

Werder hat in einer ersten Mitteilung bisher nur den Zeitraum für das Sommertrainingslager im Zillertal eingegrenzt. Demnach wird die Mannschaft irgendwann zwischen dem 13. und dem 24. Juli 2020 in Zell am Ziller vor der wunderschönen Alpenkulisse trainieren. Zum neunten Mal in Folge bereitet sich Werder dort auf eine neue Saison vor, traditionell auch mit der Unterstützung vieler Fans.