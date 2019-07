Mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2023 hat Florian Kohfeldt ein starkes Zeichen gesetzt. Der ambitionierte Coach hat einiges vor mit Werder. „Es ist mein Ziel, wenn ich hier einmal nicht mehr Trainer bin, dass man dann objektiv sagt, Werder spielt jetzt besseren Fußball als vorher“, erklärt der 36-Jährige. Auch in Sachen Tabellenplatzierung hat Kohfeldt eine klare Vorstellung: „Schön wäre es, Werder auf Dauer zwischen Platz 5 und 9 zu etablieren, ohne dass es eine Sensation ist“, sagt er und fügt an: „Es wäre für mich ein Erfolg, innerhalb der nächsten Jahre international gespielt zu haben. Abends sollen die Lichter angehen.“

Damit das internationale Geschäft nicht nur ein Traum bleibt, will Kohfeldt die Siegermentalität im gesamten Klub weiter stärken: „Ich will, dass man hier wieder ans Gewinnen denkt, dass dieser Gedanke wieder selbstverständlich ist“, sagt Kohfeldt im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ und führt aus, dass das, zu der Zeit als er als Co-Trainer bei Werder anfing, nicht ganz der Fall war. „Damals war der ganze Verein zufrieden, wenn wir einmal im Monat gewonnen haben. Und wenn wir dann einmal gewonnen hatten, haben wir gefühlt bis Donnerstag nicht mehr richtig trainiert, jetzt mal überspitzt gesagt.“

Die Sorge, Kohfeldt könnte den Klub verlassen, wenn das Ziel Europa einmal erreicht wurde, will der Trainer dabei gar nicht erst aufkommen lassen und greift direkt vor: „Es braucht keiner denken, wenn ich das einmal geschafft habe, dass ich dann gehe. Ich will das mit Werder gerne noch mal und noch mal schaffen.“ Kohfeldt steht fest zu seiner unterschriebenen Vertragslaufzeit, wie er betont: „Ich will diesen Vertrag bis 2023 erfüllen, wenn es der Verein auch will.“ Als Trainer habe man eine große Verantwortung, deshalb sei es für ihn eine wichtige Sache, sich klar zu dieser Vertragslaufzeit zu bekennen und sich nicht alle Türen offen zu halten, so Kohfeldt weiter.

Der 36-Jährige unterstreicht auch noch einmal die Bedeutung, die Werder für ihn persönlich hat und dass es ihn schwer treffen würde, wenn er die Grün-Weißen vorzeitig verlassen müsste. „Meine größte Angst ist es, dass ich hier gehen muss - das ist mein Verein“, so Kohfeldt.