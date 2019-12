Das Amtsgericht gab den klagenden Fans Recht. (dpa)

Das Amtsgericht Bremen hat entschieden, dass das Abfotografieren von Fußballfans im Umfeld des Bundesligaspiels von Werder Bremen gegen den FC Augsburg Anfang September rechtswidrig war. Drei Werder-Fans hatten gegen eine Aktion der Bremer Polizei geklagt, bei der 179 Fans fotografiert worden waren. Anschließend dienten die Fotos zum Abgleich mit Aufnahmen von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei drei Wochen zuvor während des Pokalspiels gegen Atlas Delmenhorst. Das Amtsgericht hält dieses Vorgehen für unrechtmäßig.

Die drei Fans hätten ihre Identität per Ausweis klären können, mussten deshalb nicht fotografiert werden. Laut dem Verein Grün-Weiße Hilfe, der die Fans von Werder Bremen unterstützt, trifft dies allerdings auf nahezu alle Betroffenen zu. Fast alle hätten einen Ausweis dabei gehabt. Geklagt haben aber nur drei Fans. Die Staatsanwaltschaft akzeptiert das Urteil, wird nicht in die nächste Instanz gehen. „Die Identitätsfeststellung an sich war ja rechtmäßig“, erklärte ein Sprecher der Anklagebehörde.