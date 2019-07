Zum Abschied stellte sich die gesamte Werder-Delegation noch einmal zu einem Gruppenfoto mit einigen Mitarbeitern des Posthotels in Zell am Ziller auf. Dann hieß es: Tschüss, Zillertal, bis zum nächsten Jahr! Am Sonntag macht sich die große Reisegruppe auf den Rückweg nach Bremen.

Nach zehn Tagen in Österreich wird nun erst einmal wieder in der Heimat trainiert. Am Sonnabend, 20. Juli, nimmt Werder ab 14 Uhr an einem Blitzturnier in Lohne mit dem 1. FC Köln und dem VfL Osnabrück teil. Am 26. Juli verlässt das Team Bremen dann erneut, um sich bis zum 2. August im zweiten Trainingslager in Grassau am Chiemsee auf die Saison vorzubereiten.