Die sogenannte 50+1-Regel im deutschen Profifußball gehört abgeschafft. In Wahrheit ist sie es ja eh schon. Immer neue Ausnahmeregelungen für Volkswagen in Wolfsburg, Red Bull in Leipzig, Dietmar Hopp in Hoffenheim oder demnächst wohl Martin Kind in Hannover haben das System längst unterwandert und das Gleichheitsprinzip in der Bundesliga ad absurdum geführt. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat mit seiner Kritik völlig recht: Es wird nicht mehr überall nach denselben Regeln gespielt. Nur müssen daraus auch die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Was hilft es, sich für den Erhalt einer Regel einzusetzen, die jeder brechen darf, wenn er nur genug Geld auf den Tisch legt? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Investoren in die Bundesliga drängen werden, und spätestens dann muss Werder eine Grundsatzfrage für sich beantworten: Will sich der Klub auch in Zukunft am immer absurderen Milliardenspiel beteiligen und sich weiter von der Basis entfremden? Oder will er seiner Verantwortung für Stadt und Menschen weiterhin gerecht werden – und dafür notfalls den Abstieg in Kauf nehmen? Ein Mittelding wird auf Dauer nicht funktionieren.