Es wird kein einfacher Tag für Nathalie Lehmann werden. So viel ist klar. „Ich brauche auf jeden Fall einen Haufen Taschentücher“, ist sie sich sicher. Die 29-Jährige wird an diesem Sonnabend in der Ostkurve stehen. Erste Reihe. So wie immer, wenn Werder spielt. Doch dieses Mal ist alles etwas anders. Wegen Zlatko Junuzovic. Der Österreicher absolviert sein letztes Heimspiel für die Bremer. Danach gibt es noch eine Zugabe in Mainz, ehe Schluss ist. Zumindest bei Werder. „Ich hoffe, dass es ein würdiger Abschied wird. Sechseinhalb Jahre sind heute nicht mehr die Regel“, sagt Lehmann.

Sie hat eine besondere Bindung zum Werder-Kapitän. Als sie einst die ersten Youtube-Videos über ihn sah, stand für sie fest, dass ihr Lieblingsverein da nicht irgendeinen Profi verpflichtet hatte. Warum? „Viele Frauen würden jetzt wahrscheinlich sagen, weil er gut aussieht“, sagt Lehmann, die sofort hinterherschiebt: „Das tut er auch, da will ich ihm gar nicht zu nahe treten.“ Aber eigentlich zählen für sie andere Werte. Die sportliche Qualität zum Beispiel.

Lehmann spielte einst selbst im Mittelfeld, sogar eine Saison für Werders zweite Frauenmannschaft. Deshalb schaut sie quasi automatisch auf das Zentrum der Bremer. Und eben auf Zlatko Junuzovic. „Viele reduzieren ihn ja nur auf die direkt verwandelten Freistöße, aber zu einem Fußballer gehört einfach mehr als das“, sagt sie und meint damit sowohl das Können des 30-Jährigen auf dem Platz als auch das Verhalten daneben. „In den sechseinhalb Jahren ist er mir echt ans Herz gewachsen.“

Hashtags als Beginn

In dieser Zeit war sie häufig beim Training, hat etliche Autogramme gesammelt, immer wieder ein paar Worte mit dem Österreicher gewechselt. Gern auch mal über Dinge, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Auch kleinere Geschenke hat sie ihm ab und an mitgebracht. Und irgendwann gab es da eben diesen ganz besonderen Moment.

Etwas mehr als drei Jahre ist es jetzt her, da stand Junuzovic schon einmal vor der Frage, ob er seinen Vertrag an der Weser verlängern oder doch lieber ein neues Abenteuer bei einem anderen Verein wagen sollte. Als die ersten Gerüchte über einen Abgang aufploppten, wurde Nathalie Lehmann ganz anders. Einen Lieblingsspieler gibt ein Fan schließlich nicht so gern her. Die ersten Hashtags machten via Twitter die Runde, die gebürtige Bremerin fühlte sich angesprochen und wollte unbedingt etwas machen. Eine Nummer größer durfte es dabei gern sein. Halbherzige Taten sind nicht so ihr Ding.

So wurde mit einem Freund überlegt, geplant, angepackt. Und plötzlich stand Nathalie Lehmann im Januar 2015 am Kopf einer gut 250-köpfigen Fangruppe beim ersten Werder-Training nach dem Jahreswechsel und gab durch ein Megafon den Gesang für ihre Gefolgsleute vor. Die lautstarke Initiative „Juno bleibt Bremer“ hatte ihren Höhepunkt erreicht, der Mittelfeldakteur war sichtlich gerührt von derart viel Zuneigung. Nathalie Lehmann war in dieser Zeit so etwas wie das Gesicht der Kampagne. Eine Rolle, die sie nie gesucht oder beabsichtigt hatte. „Ich war ja eigentlich auch nur die, die es letztlich umgesetzt hat. Der Ursprung entstammt ja dem Internet“, betont sie noch heute.

Aber: Die Aktion zeigte Wirkung. Zumindest theoretisch. Wenige Wochen später verlängerte Junuzovic seinen Vertrag. Bis ins Jahr 2018. Bis zu dieser Saison. „Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es auch mit ein Grund war, aber nicht der Hauptgrund“, sagt die 29-Jährige. „Solch eine Aktion gibt es ja nicht so häufig, gerade für einen einzelnen Spieler. Das Gute war damals, dass viele Leute das so gesehen haben, dass man ihn unbedingt halten muss. Das vereinfacht das Ganze.“

Pure Emotionen

Nathalie Lehmann weiß, dass sie mit der Intensität ihres Fantums auch komische Blicke oder kritische Kommentare erntet. Natürlich stehe an oberster Stelle der Erfolg der Mannschaft, betont sie, auf einen Favoriten im Team kann und will sie aber nicht verzichten. „Es scheint so zu sein, dass ich das brauche“, erklärt sie lachend. Neben Zlatko Junuzovic gibt es bislang aber nur einen weiteren Spieler, der jemals derart ihr Herz erobert hat: Claudio Pizarro.

Als der Peruaner im September 2015 abermals zu Werder zurückkehrte und am Flughafen ankam, entstand ein Fernsehbericht, in dem auch Nathalie Lehmann zu sehen ist. Mit Tränen in den Augen und zitternder Stimme versucht sie, ihre Freude in Worte zu fassen. „Mancher mag das übertrieben finden, aber für mich waren das pure Emotionen“, erinnert sie sich. „Sollen die Leute sich die Mäuler zerreißen, das ist mir egal. Es bestätigt mich vielmehr in meinem Tun. Gewisse Personen sollten sich stattdessen einmal überlegen, wie viel sie schon für den Verein oder einen Spieler getan haben.“

Claudio Pizarro ist inzwischen in Köln, nun geht auch noch Zlatko Junuzovic. Keine einfache Zeit für Nathalie Lehmann. Ob sie ihn mit einer Neuauflage von „Juno bleibt Bremer“ hätte umstimmen können? „Ich wurde in der Tat gefragt, ob ich noch einmal eine Aktion starten möchte“, sagt sie. „Damals hat es aber einfach gepasst. Das kann man so nicht wiederholen, es sollte auch etwas Besonderes bleiben.“ Sie versucht es pragmatisch zu sehen. „Es gehen Spieler, es kommen Spieler.“ Vielleicht gilt Letzteres ja für Leonardo Bittencourt. Als dieser Name fällt, beginnen die Augen von Nathalie Lehmann zu leuchten. Ein Grinsen huscht über ihre Lippen. Auch ohne viele Worte ist klar, dass ihr eine Verpflichtung des Kölners nicht nur gefallen, sondern sie ziemlich begeistern würde.

Doch das ist Zukunftsmusik. Im Moment zählt nur Zlatko Junuzovic. „Das wird echt megaschwer“, sagt sie mit Blick auf ihren Besuch im Weserstadion am Sonnabend. Emotionaler war es für sie selten. Aber es gibt da noch ein zusätzliches Problem. „Besonders schlimm ist, dass ich wahrscheinlich nur eine Halbzeit bleiben kann“, sagt sie traurig. Nathalie Lehmann coacht die D-Jugend des ATSV Sebaldsbrück, die um 18 Uhr ein Spiel hat. Einen Co-Trainer gibt es nicht, sie muss also selbst eine Stunde vor Anpfiff am Treffpunkt sein und die Mannschaft in Empfang nehmen. Ein Abklatschen mit Zlatko Junuzovic wird es daher nicht geben. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet an diesem Tag. „Ich muss das dann wohl nach dem Mainz-Spiel nachholen“, meint sie seufzend.

Bei Werders Saisonfinale wird sie nämlich ebenfalls nicht dabei sein. Aber nicht etwa weil ihre Trainer-Kompetenz gefragt ist. Sie ist stattdessen in Wolfsburg – und schaut dort Bundesliga. „Da spielt Claudio mit Köln ein letztes Mal“, sagt sie und zupft sich an ihrem grün-weißen Armband. Vier Buchstaben schmücken dabei ihr Handgelenk: J-U-N-O. Es sind eben keine einfachen Tage für Nathalie Lehmann.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: