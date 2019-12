Am Nachmittag macht sich die Mannschaft auf den Weg nach Köln, wo am Sonnabend ab 15.30 Uhr die letzten Punkte der Hinrunde aus Werder-Sicht vergeben werden. Nach den schwachen Bremer Vorstellungen der vergangenen Wochen ist die spannendste Frage, wie sich das Team im Rheinland präsentieren wird. Einen Eindruck von der Verfassung der Spieler gibt es am heutigen Freitag bereits ab 13.30 Uhr, denn dann bittet Florian Kohfeldt zum Abschlusstraining. Die Einheit am Weserstadion ist öffentlich.