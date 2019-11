Werder trainiert am Sonnabend einmal. (nordphoto)

Die Werder-Profis trainieren am Sonnabend ab 13.30 Uhr am Weserstadion. Es ist die letzte Einheit vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (13.30 Uhr). Am Nachmittag steht dann die Abreise auf dem Programm.