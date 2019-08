Das passiert am Freitag, den 16. August

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Abschlusstraining vor Düsseldorf-Spiel

(wkf)

Was steht am heutigen Freitag bei Werder an? Die wichtigsten Informationen gibt es hier.