Der zweite Spieltag der noch jungen Bundesligasaison steht vor der Tür. Am Sonnabend tritt Werder bei 1899 Hoffenheim an (15.30 Uhr), um nach der Auftaktniederlage gegen Düsseldorf die ersten Punkte zu holen. Bevor es für den Werder-Tross aber Richtung Sinsheim geht, findet am Freitag noch das Abschlusstraining in Bremen statt. Florian Kohfeldt bittet seine Spieler dafür um 13.30 Uhr auf den Rasen - die Einheit ist öffentlich.