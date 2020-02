Milot Rashica hat das Interesse anderer Klubs geweckt, bei Werder bleiben sie aber erst einmal gelassen. (nordphoto)

In dieser Woche war ein Name besonders häufig gefallen: der von Milot Rashica. Zunächst hatte der WESER-KURIER über die millionenschwere Ausstiegsklausel des Kosovaren berichtet, kurz darauf ging es an gleicher Stelle um das Interesse zweier Premier-League-Klubs - darunter der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool. Rashicas Berater Altin Lala hatte bestätigt, dass bereits Gespräche mit Vereinen laufen. Auch die Werder-Verantwortlichen haben die Artikel um den Bremer Angreifer natürlich registriert, glauben aber nicht daran, dass ein eventueller Wechsel des Angreifers das aktuelle Team nachhaltig beeinflusst.

„Das bringt keine Unruhe in die Mannschaft. Milot zeigt jeden Tag, dass er einfach alles dafür tut, dass wir erfolgreich sind und dass wir Spiele gewinnen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. „Alles Weitere kann ich nicht beurteilen, da habe ich mit ihm auch nicht drüber gesprochen.“ Nun ist Milot Rashica nicht der einzige Spieler der in wenigen Monaten den Verein verlassen könnte. Die sportliche Situation des Vereins ist ungeklärt, die Ligazugehörigkeit dürfte einen großen Anteil daran haben, wie genau der Kader in der kommenden Saison aussieht. Im Grunde müssen alle Beteiligten zumindest intern bereits zweigleisig fahren, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein - dabei sollte die ganze Kraft momentan eigentlich dem Abstiegskampf gehören.

Das macht die Sache nicht eben leichter, doch Werder bewahrt zumindest in der externen Kommunikation komplett die Ruhe. „Das ist für uns im Mannschaftskreis kein Thema, wir sind darauf fokussiert, die Klasse zu halten“, sagte Kohfeldt und verriet zugleich, wie das genaue Vorgehen aussehen wird. „Alles, was im Sommer danach passiert, nach unserem Klassenerhalt, besprechen wir dann. Aber nicht jetzt.“