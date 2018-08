Bei Thanos Petsos und Luca Caldirola gebe es derzeit keine neuen Entwicklungen, sagte Frank Baumann am Dienstag. Sollten die beiden bis zum Ende der Transferfrist an diesem Freitag keinen neuen Verein gefunden haben, will der Sportchef das Gespräch suchen: "Wir werden das dann Anfang der Woche besprechen." Momentan halten sich die beiden individuell fit – Caldirola in Italien, Petsos in Wien. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die beiden wieder bei Werder ins Training einsteigen, wenn keine Transfers zustandekommen.