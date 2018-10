Schon direkt nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg war Niklas Moisanders Auftritt Florian Kohfeldt ein Sonderlob wert. „Das war überragend, was der da hinten rausgefischt hat“, zeigte sich Werders Chefcoach beeindruckt. Tatsächlich hatte am Ende des Tages kein Spieler mehr klärende Aktionen vorzuweisen als Abwehrchef Moisander. Auch der „Kicker“ honorierte den Auftritt des Abwehrchefs und dessen Beitrag zum ersten Bremer Pflichtspiel ohne Gegentor in dieser Saison: Der Finne wurde zum ersten Mal in der laufenden Spieltag in die Elf des Tages berufen.

Die komplette Aufstellung der „Kicker“-Elf des Tages gibt es in der aktuellen Printausgabe des Sportmagazins.

Auch Davy Klaassen hat es in die Elf des Tages geschafft – allerdings nicht vom „Kicker“, sondern von „Transfermarkt.de“. Werders Torschütze zum 1:0 gegen Wolfsburg wurde zum ersten Mal in dieser Spielzeit nominiert.

So sieht die Elf des Tages von „Transfermarkt.de“ aus: