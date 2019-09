„Es gibt gute Nachrichten“, leitete Trainer Florian Kohfeldt die Pressekonferenz am Donnerstagmittag ein und lächelte glücklich. „Milot Rashica hat überhaupt keine Probleme mehr gehabt diese Woche. Es war eine sehr kluge Entscheidung, es so zu händeln, wie wir es gemacht haben“, sagte er. Rashica saß bekanntlich gegen Leipzig schon wieder auf der Bank, wurde letztlich aber doch geschont. Nun sei er gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 18.30 Uhr) definitiv ein Kandidat für die Startelf, sagte Werders Chefcoach.

Auch in der Abwehr sind die Sorgenfalten ein wenig kleiner geworden. „Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic werden beide im Kader sein“, kündigte Kohfeldt an. Das Innenverteidiger-Duo hatte wochenlang aufgrund von Verletzungen gefehlt, war Anfang der Woche aber wieder ins Teamtraining eingestiegen. Die ersten Einheiten überstanden beide Profis derart gut, dass sie nun mit nach Dortmund reisen werden. In der Startelf werden sie jedoch nicht stehen, kündigte Kohfeldt an.

Entspannung im Mittelfeld

Der Blick ins Mittelfeld freute den 36-Jährigen ebenfalls. „Maximilian Eggestein ist wieder ein klarer Kandidat für 90 Minuten“, sagte er, nachdem dieser zuletzt noch sicherheitshalber ausgewechselt worden war. „Zudem ist Nuri Sahin ja wieder da.“ Und auch bei Philipp Bargfrede gehe es weiter voran. „Er ist wieder eine Woche weiter“, sagte Kohfeldt. „Es kann sein, dass aus den 20 jetzt mal 35 oder 40 Minuten werden.“ Allerdings sei es auch in diesem Fall wahrscheinlich, dass es nicht direkt in die Anfangsformation gehe.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann aber doch. „Der einzige, der es nicht geschafft hat, ist Ömer Toprak“, sagte Kohfeldt. „Er wäre mit Sicherheit jemand gewesen, der unter gewissen Risikoabwegungen 30 Minuten hätte spielen können, aber wir werden ihn so vorbereiten, dass er gegen Frankfurt in der Lage sein wird, 90 Minuten spielen zu können.“