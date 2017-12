Eine Untersuchung im Klinikum Mitte in Bremen brachte die bittere Diagnose. Bartels wurde bereits operiert und wird Werder mindestens sechs Monate fehlen. „Fin ist als Typ klar und nüchtern und versucht das Beste aus der Situation zu machen“, sagte Frank Baumann zu MEIN WERDER.

Möglicherweise muss Werder im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden, schließlich fehlt Max Kruse nun sein kongenialer Partner, das Herzstück der Bremer Offensive ist zerrissen. Frank Baumann wollte mögliche Gedankenspiele in diese Richtung am Samstag nicht kommentieren und verwies auf die Qualität des Kaders. „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer betont, dass wir jeden einzelnen Spieler des Kaders brauchen werden“ sagte er und betonte, dass man die Möglichkeiten habe, den Ausfall von Bartels aufzufangen.

Bartels hatte sich nach einer knappen halben Stunde bei einem Zweikampf mit dem Dortmunder Sokratis am Fuß verletzt und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam anschließend Florian Kainz in die Partie. (oni)(cso)