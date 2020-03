Ömer Toprak muss nach seiner Verletzung jetzt doch deutlich länger pausieren. (nordphoto)

In diesen hektischen Zeiten geraten gewisse Dinge fast ein wenig in Vergessenheit, so auch die Tatsache, dass Werders Pokal-Aus bei Eintracht Frankfurt gerade einmal zwei Wochen her ist. Für Ömer Toprak ist das allerdings durchaus noch von Bedeutung, denn seine Gesundheit hängt damit unmittelbar zusammen. Als die Partie im Grunde längst gelaufen war, wurde der Innenverteidiger bekanntlich von Filip Kostic noch rüde gefoult. Seither ist viel passiert.

Die Neuigkeiten über den körperlichen Zustand Topraks wechselten stetig. Wurde zunächst von einem Wadenbeinbruch ausgegangen, war kurz darauf nur noch von einer Riss-Quetschwunde die Rede. Doch dabei sollte es nicht bleiben, in dieser Woche wurde der Defensivakteur mit einem Spezialschuh am Fuß abgelichtet. „Es hat sich in der Tat leider bestätigt, dass da noch ein paar andere Dinge betroffen sind, die aufgrund der Schwellung direkt nach dem Frankfurt-Spiel erst nicht zu sehen waren“, sagte Florian Kohfeldt am Mittwoch.

Eine erneute MRT-Untersuchung hatte aufgezeigt, dass auch das Syndesmoseband etwas abbekommen hat und erst einmal in Ruhe ausheilen muss. Aus einer schnellen Rückkehr wird also doch nichts. „Wir gehen momentan von einer gesamten Ausfallzeit von acht bis zehn Wochen aus“, sagte Kohfeldt. Die gute Nachricht: Immerhin zwei dieser Wochen hat Toprak somit bereits hinter sich.