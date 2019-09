Maximilian Eggestein:

„Dass ein paar Leute fehlen ist keine Ausrede. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Leipzig macht aus zwei Standards zwei Tore, das ist unglücklich gelaufen. Beim ersten Tor kann man darüber sprechen, ob man es verhindern kann. Das zweite ist super geschossen. Es ist einfach ärgerlich. Wir haben verloren, das wird uns aber nicht umwerfen.“

Christian Groß:

„Es gibt schönerer Spiele, gerade zu Hause. Wir haben alles daran gesetzt, um zu gewinnen, es hat nicht gereicht. Ich bin enttäuscht. Es ist ärgerlich, dass zwei Tore nach Standards fallen. Wir haben vorher darüber gesprochen. Da entscheiden Kleinigkeiten. Der Trainer hat mir gesagt, ich sollt so spielen wie gegen Berlin: mutig, auch mit dem Ball. Natürlich ist meine persönliche Situation schön, aber im Moment überwiegt die Enttäuschung.“

Florian Kohfeldt:

"Ein Stück weit sind wir an Grenzen gestoßen personell. Muss aber auch den Spielern ein Kompliment aussprechen. Es ist ein verdienter Sieg für RB. Wir haben gegen ein absolutes Spitzenteam gespielt. Mein Frust ist deshalb nicht so groß. Wir haben wichtige Punkte die letzten Wochen geholt. Ich glaube, dass nächste Woche der eine oder andere zurückkommt. Es gibt solche Phasen in dieser Saison. Wir müssen weiter an unserem Fußball arbeiten. An unserem Weg gibt es keine Zweifel. Wir haben ein schweres Spiel in Dortmund, aber auch dort haben wir schon gewonnen.

Kohfeldt zum 0:1:

„Wir verteidigen das schlecht, da gibt es keine Ausreden. Da sollten zwei Männer stehen.“

Philipp Bargfrede:

„Mund abputzen, weiter machen. Wir wissen, dass wir mit dem Bremer Publikum im Rücken stark sein können. Das zeichnet das Publikum aus. Wir haben alles reingehauen. Kleinigkeiten haben gefehlt, um einen guten Gegner zu besiegen.“

Michael Lang:

„Sehr bitte, gerade wenn man die erste Halbzeit anschaut. Leipzig hatte viel Ballbesitz, aber wir haben es gut bis sehr gut verteidigt. Und dann fallen zwei Standardtore, das ist sehr bitter. Leipzig hat das clever gemacht. Wir haben alles versucht, trotz der Rückschläge der letzten Tage. Wir waren trotzdem optimistisch und zuversichtlich, Punkte zu holen.“