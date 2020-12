Felix Agu könnte gegen Stuttgart als Rechtsverteidiger beginnen. (nordphoto / gumzmedia)

Ein wenig Luxus kann sich Florian Kohfeldt erlauben. Da es in der Abwehr keinerlei Personalsorgen gibt, wird Milos Veljkovic noch geschont. „Spielen könnte er auch schon jetzt, aber das wäre ein Risiko“, sagt Werders Trainer, der deshalb mit Blick auf die Englischen Wochen bis Heiligabend einen sensibleren Aufbau beim Serben nach dessen Verletzung bevorzugt und ihn erst gegen Leipzig wieder mit den Kader nehmen möchte. Das allein erklärt aber noch nicht, wie die Bremer nun gegen Stuttgart verteidigen wollen.

Da eine taktische Veränderung unwahrscheinlich ist, spricht viel für eine erneute Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Ömer Toprak und Marco Friedl sind gesetzt, gesucht wird noch ein dritter Innenverteidiger. Im Normalfall wäre das Kapitän Niklas Moisander, doch zuletzt fehlte die Sicherheit, wenn er denn spielen durfte. Daher könnte Theodor Gebre Selassie nach innen rücken, während Felix Agu den Rechtsverteidiger gibt.

Das defensive Mittelfeld dürfte Maximilian Eggestein und Christian Groß gehören, für Patrick Erras bleibt erneut nur ein Bankplatz. „Er ist bei mir alles andere als abgeschrieben. Wir sehen Dinge, die er gut macht“, sagt Kohfeldt. „Wir sehen aber auch Dinge, die verhindern, dass er in der Startelf steht. Ich will mit ihm arbeiten, will, dass er besser wird und dass wir es gemeinsam schaffen, dass er Bundesliga-Spieler bei Werder wird. Auf dem Weg ist er.“ In der Offensive kehrt wohl der wiedergenesene Josh Sargent zurück in die Startelf, hinter ihm dürften Leonardo Bittencourt und Yuya Osako beginnen.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Augustinsson, Friedl, Toprak, Gebre Selassie, Agu, M. Eggestein, Groß, Bittencourt, Osako, Sargent