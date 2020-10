Felix Agu ist derzeit zu Hause in Quarantäne, dieses Archivbild zeigt ihn aus der Zeit vor der Corona-Erkrankung. (nordphoto)

Felix Agu verbringt gerade ziemlich viel Zeit allein. Der Werder-Profi ist bekanntlich positiv auf das Coronavirus getestet worden und erholt sich davon nun in den eigenen vier Wänden. Der direkte Kontakt zu seinen Mitmenschen fällt zwangsläufig aus, weshalb häufig das Smartphone gezückt wird. „Wir sind im täglichen Austausch mit ihm“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. Ganz so allein ist Agu dann also doch nicht, zumindest Teamarzt Daniel Hellermann ist aus der Distanz ein stetiger Begleiter. Und der Mediziner konnte bereits gute Neuigkeiten übermitteln: „Körperlich geht es ihm gut, es ist alles in Ordnung“, sagte Fritz.

Es dürfte wenig verwunderlich sein, dass Agu den Tag herbeisehnt, an dem seine häusliche Quarantäne endet und er wieder auf den Fußballplatz darf. Und damit der 21-Jährige bestens präpariert zurückkehrt, erhält er bei den täglichen Anrufen noch weiterer wertvolle Informationen. „Jetzt geht es natürlich allmählich auch um die Aktivierung“, sagte Fritz. Agu solle „seinen Puls wieder ein bisschen in Schwung“ bringen. Einen Kaltstart möchte bei Werder jedenfalls niemand sehen. „Wenn er wieder zurück ist, soll es für ihn nicht von 0 auf 100 gehen“, sagte Fritz in dem Wissen, dass Agu gerade jetzt eigentlich gut gebraucht werden könnte. Mit Ludwig Augustinsson fehlt der etatmäßige Linksverteidiger verletzungsbedingt, grundsätzlich wäre Agu der erste Ersatzmann. Doch dann kam Corona und für den ehemaligen Osnabrücker begann ein neuer, behutsamer Weg zurück in den Kader.