Eines ist Ailton ganz wichtig, wenn er über den Verein spricht, mit dem er seine größten Erfolge feierte: „Ich werde Werder immer unterstützen. Ich bin 100 Prozent Werder.“ In der vergangenen Saison zitterte der Double-Sieger von 2004 bis zum Ende mit und freute sich über die überstandene Relegation und den Klassenerhalt. Noch so eine schlimme Spielzeit erwartet Ailton nicht: „Sie werden nicht ganz unten reinrutschen“, sagt er im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Viel höhere Ziele als der Klassenerhalt seien allerdings nicht realistisch: „Von der Europa League braucht man nicht zu reden, dafür ist Werder nicht konstant genug, macht zu viele Fehler.“

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig ist kürzlich mit seiner Familie wieder dauerhaft nach Bremen gezogen und verfolgt jedes Werder-Spiel im Fernsehen. Besonders Mittelstürmer Niclas Füllkrug gefalle ihm, sagt Ailton. Beim 3:1-Sieg gegen Schalke, als Füllkrug dreimal traf, habe Werder vor der Pause die beste Halbzeit der bisherigen Saison geboten. „Wenn sie diesen Willen und diese Aggressivität zeigen, haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun.“ Weitere Verstärkungen während der abgelaufenen Transferphase hätte Ailton trotzdem gerne in Bremen gesehen, wie viele Fans auch. „Wenn man nicht investieren kann, ist das negativ“, hält der Brasilianer fest. Was die finanziellen Möglichkeit angeht, könne der Blick in die Vergangenheit durchaus Mut machen. „Ende der 90er-Jahre hatte Werder auch wenig Geld“, sagt Ailton, der damals für die Bremer spielte. „Aber die Mannschaft wurde clever zusammengestellt und hat dann große Erfolge gefeiert.“

Eine große Tradition

Was heute aus Werder geworden ist, tut dem 47-Jährigen schon etwas weh, das wird deutlich, wenn er über den Klub spricht. „Vier Meisterschaften, sechs Pokalsiege. Werder hat solch eine große Tradition. Jetzt gibt es nur das Ziel, genügend Punkte zu sammeln, um nicht ganz unten zu stehen. Das ist schon schade.“ Auch die Entwicklung der Bundesliga im Ganzen verfolgt Ailton mit Bedauern. „Von 18 Mannschaften haben nur zwei das Ziel, deutscher Meister zu werden. Das sind Bayern und Dortmund. Es gibt keine Ambitionen mehr. Wo ist der Wille, Spiele zu gewinnen?“, fragt Ailton. Es gebe mehrere Vereine, die sich höhere Ziele stecken könnten. Er nennt Mönchengladbach und Leverkusen als Beispiele. „Sie sollten nicht immer nur die Champions League oder die Europa League als Ziel ausgeben, sondern mutiger sein.“

Ailton vermisst den echten Meisterschaftskampf mit Emotionen und Spannung, so wie 2004 zwischen Werder und dem FC Bayern. Heute sei von vornherein klar, dass der Titel nach München gehe. Dazu fehlen ihm in der Bundesliga die Individualisten, die für spezielle Momente sorgen. „In vielen Spielen ist da nichts Besonderes“, sagt Ailton. „Die Spieler haben Angst, Fußball zu spielen, weil sie keine Fehler machen wollen. Wenn sie den Ball haben, passen sie ihn direkt weiter, als wäre der Ball heiß wie Feuer.“

Früher sei das anders gewesen. „Da wollten sich alle zeigen, egal ob ihre Mannschaft in der Tabelle oben oder unten stand. Hat man einen Fehler gemacht, hat man es direkt wieder probiert“, blickt der frühere Torjäger zurück und nennt ein Beispiel aus persönlicher Erfahrung: „Ich bin im Spiel ein paar Mal ins Abseits gelaufen, aber habe immer weitergemacht, bis es dann kein Abseits war und ich den Ball ins Tor geschossen habe.“ Wenn er heute Bundesliga-Spiele schaue, schalte er den Fernseher manchmal nach einer halben Stunde schon aus, erzählt Ailton. „Das ist mir zu langweilig. Da passiert einfach zu wenig.“ Von der aktuellen Spielergeneration wünscht er sich: „Versteckt euch nicht vor dem Ball! Habt keine Angst, Fehler zu machen! Spielt einfach Fußball!“