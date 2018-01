Ailton: Torschützenkönig 2003/2004 für Werder. Miroslav Klose: Torschützenkönig 2005/2006 für Werder. Ivan Klasnic: kongenialer Sturmpartner, erst von Ailton, dann von Klose. Werder hatte am Freitagabend offensiv richtig was aufgeboten beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg (auch wenn Klasnic nach seiner Operation „nur“ als Trainer mitwirkte). Das Trio steht für Werders erfolgreichste Zeit, Mitte des vergangenen Jahrzehnts – und zumindest einer würde nun gerne helfen, an diese Zeiten anzuknüpfen: Ailton.

„Meine Tür ist auf für Werder, Frank Baumann muss nur anrufen“, sagte der Brasilianer am Rande des Hallenturniers der Traditionsmannschaften am Freitagabend in Oldenburg, bei dem er mit zwölf Toren erfolgreichster Schütze war und die Grün-Weißen zum lockeren Turniersieg führte. „Werder braucht wieder einen guten Mittelstürmer, und ich kann dabei helfen, so einen zu finden.“

Ailton braucht einen Monat

Bereits im vergangenen Sommer hatte Ailton erklärt, künftig als Spielerberater arbeiten zu wollen. Am liebsten in Südamerika. Und genau dort, glaubt Ailton, könne er auch für Werder einen Knipser finden, einen neuen Ailton sozusagen. „Die Welt ist groß, es gibt so viele gute, junge Stürmer“, sagte Ailton, „aber die findest du nicht mehr in Europa. Da sind selbst die ganz jungen Spieler schon bei Topvereinen unter Vertrag und viel zu teuer.“ In Südamerika aber sei das anders. „Wenn ich da einen Monat suche, werde ich einen super Stürmer finden“, sagte Ailton, „egal, ob in Brasilien, Uruguay oder Argentinien. Und Werder hat doch immer gute Erfahrung mit Südamerikaner gemacht.“ Mit dem Peruaner Claudio Pizarro zum Beispiel. Oder, na klar, mit Ailton.

Es dürfte jedoch recht unwahrscheinlich sein, dass Werders Sportchef Frank Baumann in den kommenden Tagen zum Telefonhörer greifen wird, um Ailton auf Stürmersuche in Südamerika zu schicken. Ailton weiß das vermutlich selbst, deshalb hat er seinem ehemaligen Mitspieler zumindest ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. „Du brauchst einen Stürmer mit Torriecher, einen mit Instinkt“, sagte Ailton, „die Bundesliga ist eine starke Liga. Das ist nicht die belgische Liga. In Deutschland ist die Qualität viel höher. Da muss Werder den Stürmermarkt sehr gut analysieren, um den richtigen Spieler zu holen.“ Oder halt Ailton fragen.