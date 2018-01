Schwere Vorwürfe im Fall Abdelhak Nouri: Der 20-Jährige war im vergangenen Juli bei einem Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Werder Bremen zusammengebrochen und liegt seitdem im Wachkoma. Nun wurde bekannt: Nouri litt offenbar schon länger an einem Herzfehler – und der soll dem niederländischen Fußballverband KNVB und dem Verein seit Jahren bekannt gewesen sein. Das berichten jedenfalls die niederländischen Tageszeitungen „De Volkskrant“ und „NRC Handelsblad“ übereinstimmend.

Wie es in den Berichten heißt, hätten Verbandsärzte im April 2014 bei einer Routineuntersuchung einen Herzfehler bei Nouri festgestellt und anschließend den Verein informiert – nicht aber den Spieler und dessen Familie. Die Verbandsärzte sollen den Herzfehler damals als ungefährlich eingestuft haben. Die Familie des ehemaligen Junioren-Nationalspielers erklärte, dass sie sich bei entsprechender Kenntnis für regelmäßige Untersuchungen eingesetzt hätte.

Außerdem wirft sie dem niederländischen Rekordmeister vor, noch immer nicht über die genauen Umstände des Zusammenbruchs im vergangenen Juli informiert worden zu sein. Im Testspiel gegen Werder Anfang Juli im Zilletal hatte Nouri in der 72. Minuten einen Herzstillstand erlitten. Minutenlang hatten Ärzte um das Leben des jungen Fußballers gekämpft. Der gebürtige Amsterdamer liegt seither mit erheblichen bleibenden Hirnschäden im Wachkoma in einem niederländischen Krankenhaus. Die Familie von Nouri wirft den Ärzten vor, auf dem Feld nicht richtig reagiert zu haben. Sie hat Rechtsanwälte eingeschaltet und will auf Schmerzensgeld und Schadensvergütung klagen.