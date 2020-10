Abgang nach Amsterdam: Werder-Profi Davy Klaassen. (dpa)

In den Transferverhandlungen mit Ajax Amsterdam ist Werder Bremen am Sonntag der Durchbruch gelungen: Nach Informationen des WESER-KURIER wird der niederländische Traditionsverein eine fixe Ablösesumme von elf Millionen Euro zahlen, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in den kommenden Jahren. Werder ließ sich zudem an einem möglichen Weiterverkauf beteiligen.

Die Ajax-Bosse mussten sich dem Vernehmen nach in den vergangenen Tagen deutlich bewegen, denn Werder blieb bei seinen Vorstellungen hart. Anfangs lagen beide Seiten noch deutlich auseinander. Am Sonntag geriet Ajax durch die 0:1-Niederlage in Groningen zusätzlich unter Handlungsdruck. Klaassen wird zu Beginn der Woche bei seinem Heimatverein in Amsterdam als Neuzugang vorgestellt.