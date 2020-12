Clemens Fritz blickte voraus auf die anstehende Winter-Transferphase. (nordphoto)

Am 2. Januar öffnet das Winter-Transferfenster, und es hat sich nichts daran geändert, dass Werder aufgrund finanzieller Nöte keine Spielerkäufe plant. „Die Möglichkeit, dass wir etwas tun können, ist nicht gegeben. Wirtschaftlich hat sich bei uns nicht viel verändert. Die Situation ist nicht viel besser geworden. Wir gehen durch schwierige Zeiten. Großartige Investitionen sind nicht möglich“, bestätigte Clemens Fritz am Montag während einer Medienrunde. Dennoch sondiere Werder den Markt, betonte der Leiter Profifußball und Scouting. „Wir schauen uns an, was auf dem Markt passiert und arbeiten schon in Richtung Sommer.“

Was mögliche Spielerverkäufe im Winter angeht, gilt weiterhin die Aussage, dass für Werder aufgrund der leeren Kasse kein Spieler unverkäuflich ist. Fritz: „Wenn Angebote reinkommen, werden wir uns damit seriös beschäftigen und abstimmen, was für uns Sinn ergibt und was nicht. Aktuell ist es aber recht ruhig. Man weiß nicht, was in den kommenden Wochen noch passiert. Das müssen wir abwarten.“

Während es beim Thema lukrative Verkäufe um Stammspieler geht, könnten zudem junge Spieler verliehen werden, um bei einem anderen Klub Spielpraxis zu sammeln. Ein Kandidat für eine Ausleihe ist Mittelfeldspieler Ilia Gruev, der gegen Hannover sein Profi-Debüt gab, aber ansonsten noch nicht zum Zug kam. „Wir sind mit seiner Entwicklung super zufrieden, er bringt sich gut ein“, betonte Fritz. „Für junge Spieler, die nicht so viel Spielpraxis sammeln konnten, kann eine Ausleihe natürlich sinnvoll sein. Wenn es Anfragen geben sollte, würden wir uns auch damit beschäftigen und für beide Seiten den bestmöglichen Weg finden.“