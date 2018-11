Anlässlich des Tags der Fans am Weserstadion soll um 12.30 Uhr die offizielle Einweihung sein. Daniel deOlano (SPD), stellvertretender Sprecher des Beirats Östliche Vorstadt, sowie Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Geschäftsführer von Werder Bremen, werden zu diesem Anlass sprechen und anschließend das Namensschild enthüllen. Damit wird an den langjährigen ehemaligen Werder-Präsidenten erinnert. Der 1897 in Bremen geborene Ries bekleidete dieses Amt erstmals von 1923 bis 1933.

Als Deutscher jüdischen Glaubens floh er 1933 ins Ausland, seine Eltern starben 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt. Nach dem Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten kehrte Ries nach Deutschland zurück und wurde bereits ab 1946 bis zunächst 1951 wieder zum Präsidenten des Fußballvereins Werder Bremen gewählt. Ab 1963 bis zu seinem Tod 1967 schloss sich eine dritte Präsidentschaft an, in die 1965 auch der erste Gewinn einer Deutschen Meisterschaft in der damals neu geschaffenen ersten Bundesliga fiel. Begraben ist Ries auf dem jüdischen Friedhof in Hastedt.

Als Person der Zeitgeschichte war Ries lange Zeit kaum noch präsent. Dabei war der Sportfunktionär auch über Bremen hinaus aktiv. Von 1953 bis 1963 arbeitete er im diplomatischen Dienst der noch jungen Bundesrepublik, zunächst in Jugoslawien, dann in Indien und schließlich in Liberia. Auch an der Vergabe der Olympischen Spiele 1972 nach München war er beteiligt.

Doch erst im vorigen Jahr wurde Ries durch ein Fan-Projekt von Werder Bremen wieder ins Bewusstsein gebracht. Eine Gruppe engagierter Fans reiste sogar nach Berlin ins Archiv des Auswärtigen Amtes und interviewte Ries' 96-jährige Witwe Hilde in Wiesbaden. Die Fans sichteten Materialien, schrieben wichtige Informationen heraus und sammelten Fotos. Herausgekommen ist eine 30-seitige Broschüre, die einen umfassenden Überblick über das Leben des ehemaligen Werder-Präsidenten gibt. Sie ist kostenlos erhältlich beim Fanprojekt in der Ostkurve.