Nahezu ausgeglichene Gesamtbilanz:

Sechs Bremer Siegen stehen acht des FC Augsburg gegenüber, dazu gab es bisher drei Remis. In der Bundesliga hat Augsburg die Nase dagegen klar vorn: Werder hat erst dreimal gegen den FCA gewonnen. Augsburg aber alle seine acht Siege in der Liga gefeiert, zuletzt vier in Folge. Das ist die aktuell längste Siegesserie der Fuggerstädter gegen eine Bundesligamannschaft. Den letzten Werder-Sieg gab es am 8. November 2015, ein 2:1 in Augsburg.

Angstgegner FCA:

Überhaupt hat Augsburg gegen keine andere Mannschaft in der Bundesliga mehr Spiele gewonnen als gegen Werder. Gegen den HSV haben die Schwaben ebenfalls schon acht Siege eingefahren. Und Bremen gewann in der Bundesliga nur 23 Prozent seiner Duelle mit dem FCA - von allen aktuellen Bundesligisten ist das die schlechteste Quote. Die 26 Tore gegen Werder sind klubinterner Augsburger Rekord. Werder ist sozusagen Augsburgs ganz persönliche Schießbude.

Augsburg nicht zufällig so gut:

Seit 2011 spielt der FC Augsburg ununterbrochen in der Bundesliga, wie sonst nur zehn weitere Klubs in diesem Zeitraum. Der FCA holte in dieser Zeit 283 Punkte - das sind zwölf mehr als Werder und 40 mehr als der HSV.

FCA fast schon gerettet:

Augsburg feierte am vergangenen Samstag Saisonsieg Nummer neun, genauso viele waren es in der kompletten letzten Saison. Augsburg hat jetzt schon 35 Punkte geholt, noch nie ist ein Team mit so vielen Punkten aus 26 Partien am Saisonende abgestiegen.

Vorsicht vor Gregoritsch:

Der Augsburger ist gegen keinen Klub in der Bundesliga so oft erfolgreich wie gegen Werder: In vier Spielen mit dem HSV und einem mit dem FCA traf der Österreicher sechsmal gegen Bremen.

Vorsicht vor der Kopfballstärke:

Augsburg traf diese Saison schon elfmal per Kopf und elfmal nach Flanken - beide Werte sind jetzt schon neue Vereinsrekorde für den FCA. Und acht Spiele sind noch zu spielen…

Auch Werder ist gut drauf:

Bremen verlor seit Februar nur eins von sechs Bundesliga-Spielen (0:1 in Freiburg) und holte in dieser Zeit 13 der 18 möglichen Punkte. Nur drei Teams sammelten im selben Zeitraum mehr Punkte (Bayern 16, Dortmund und Stuttgart je 14). Und: Werder hat von den letzten zwölf Bundesliga-Spielen im Monat März nur zwei verloren - der Gegner hieß jeweils FC Bayern München. Und: Aus den neun Spielen im Jahr 2018 holte Werder exakt so viele Punkte wie aus den 17 Partien der Vorrunde. In der Rückrundentabelle liegt Werder mit 15 Punkten auf Platz sieben und holte nach der Winterpause drei Punkte mehr als etwa Leipzig oder Hoffenheim.

Neue Stärke nach Ecken:

Keine Mannschaft in der Liga ist bei Eckstößen so stark wie Werder. Schon acht Saisontore hat Bremen im Anschluss an einen Eckball erzielt, im Schnitt führte jede 17. Ecke zu einem Bremer Tor.

Ohne Augsburg kein Kohfeldt:

Das 0:3 aus der Hinrunde war eine Bremer Bankrotterklärung. Am Tag nach Niederlage musste Alexander Nouri gehen. Florian Kohfeldt übernahm und holte mit Bremen 25 Punkte aus 16 Spielen (Platz 5 in der Kohfeldt-Tabelle), unter Nouri waren es nur fünf Punkte aus den ersten zehn Spielen.

Kohfeldt auf Schaafs Spuren:

Mit 1,56 Punkten pro Bundesligaspiel hat Florian Kohfeldt den besten Punkte-Schnitt aller Werder-Trainer seit Thomas Schaaf (1,62).

